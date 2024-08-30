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На Оболоні у Києві відкрили рух на новий шляхопровід: на перетині Полярної та Богатирської

На Оболоні у Києві відкрили рух на новий шляхопровід: на перетині Полярної та Богатирської

Київ • УНН

 • 31841 перегляди

На перетині вулиць Полярної та Богатирської у Києві відкрили рух з"їздами та заїздами на новий шляхопровід. Розв'язка збільшить пропускну спроможність, зменшить затори та покращить безпеку руху в цій частині Оболоні.

У столиці сьогодні, 30 серпня відкрили рух з"їздами та заїздами на новий шляхопровід на перетині вулиць Полярної та Богатирської.  Відсьогодні автотранспорт та тролейбуси рухаються вже повноцінною новою роз’язкою.  Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН

Деталі 

За словами Кличка, на об’єкті влаштували 5-ти прогонову естакаду, з’їзди та заїзди транспортної розв’язки, тротуари та велодоріжки. Встановили зовнішнє освітлення, переклали інженерні мережі. Збудували й підземний пішохідний перехід з пандусами для маломобільних груп населення.  Враховані всі вимоги щодо інклюзивності.

Повідомляється, що невдовзі завершать усі роботи з благоустрою території.

Ця розв’язка збільшить пропускну спроможність транспортного вузла й зменшить затори у цій частині Оболоні. Також покращить безпеку руху та екологічну ситуацію. Тобто, ми створили ще один об’єкт європейського рівня

- заявив Кличко.
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Доповнення 

Також мер розповів, що триває ремонт ділянки проїжджої частини на вулиці Богатирській та місцевих проїздів. Влаштовують дорожнє полотно, облаштовують тротуари та велодоріжки, встановлюють опори освітлення, оновлюють інженерні мережі.

Також завершили роботи з асфальтування та сьогодні відкрили рух в обидва боки ще одним оновленим об’єктом - ділянкою Великої кільцевої – від Жулянського шляхопроводу до повороту в місто Вишневе. Її протяжність понад 1,5 км. Роботи там розпочали у вересні 2023 року. 

Рух для транспорту вже відкривають. Благоустрій території поруч завершать невдовзі, додав Кличко.

Київське метро облаштує 12 станцій для людей з інвалідністю: які стануть першими29.08.24, 12:40 • 78818 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКиїв

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