На Оболони в Киеве открыли движение на новый путепровод: на пересечении Полярной и Богатырской

В столице сегодня, 30 августа открыли движение по съездам и заездам на новый путепровод на пересечении улиц Полярной и Богатырской. С сегодняшнего дня автотранспорт и троллейбусы движутся уже по полноценной новой развязке. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

По словам Кличко, на объекте устроили 5-ти пролетную эстакаду, съезды и заезды транспортной развязки, тротуары и велодорожки. Установили наружное освещение, переложили инженерные сети. Построили и подземный пешеходный переход с пандусами для маломобильных групп населения. Учтены все требования по инклюзивности.

Сообщается, что вскоре завершат все работы по благоустройству территории.

Эта развязка увеличит пропускную способность транспортного узла и уменьшит пробки в этой части Оболони. Также улучшит безопасность движения и экологическую ситуацию. То есть, мы создали еще один объект европейского уровня - заявил Кличко.

Дополнение

Также мэр рассказал, что продолжается ремонт участка проезжей части на улице Богатырской и местных проездов. Устраивают дорожное полотно, обустраивают тротуары и велодорожки, устанавливают опоры освещения, обновляют инженерные сети.

Также завершили работы по асфальтированию и сегодня открыли движение в обе стороны еще одним обновленным объектом - участком Большой кольцевой - от Жулянского путепровода до поворота в город Вишневое. Его протяженность более 1,5 км. Работы там начали в сентябре 2023 года.

Движение для транспорта уже открывают. Благоустройство территории рядом завершат вскоре, добавил Кличко.

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