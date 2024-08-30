На Оболони в Киеве открыли движение на новый путепровод: на пересечении Полярной и Богатырской

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Взрывы в оккупированном Крыму: пострадали аэродром Кировское и Джанкой

Взрывы в оккупированном Крыму: пострадали аэродром Кировское и Джанкой

  •  106328 просмотра
30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

  •  72688 просмотра
Израиль и ХАМАС договорились о перемирии для вакцинации в Газе

Израиль и ХАМАС договорились о перемирии для вакцинации в Газе

  •  46108 просмотра
Камала Харрис дала интервью CNN о планах на президентство

Камала Харрис дала интервью CNN о планах на президентство

  •  96323 просмотра
В ЕС обсудили снятие ограничений на использование оружия Украиной на российской территории: что решили

В ЕС обсудили снятие ограничений на использование оружия Украиной на российской территории: что решили

  •  52630 просмотра
публикации
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

  •  102010 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  101778 просмотра
Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

  •  119816 просмотра
Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

  •  121654 просмотра
Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

  •  127454 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

  •  72732 просмотра
Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

  •  72560 просмотра
29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа 2024, 03:03  •  107909 просмотра
Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

28 августа 2024, 18:35  •  100705 просмотра
«Внимание, воры на границе": пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками

«Внимание, воры на границе": пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками

28 августа 2024, 13:35  •  100394 просмотра
Актуальное
На Оболони в Киеве открыли движение на новый путепровод: на пересечении Полярной и Богатырской

На Оболони в Киеве открыли движение на новый путепровод: на пересечении Полярной и Богатырской

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 10:35  •  5385 просмотра

Read in English

На пересечении улиц Полярной и Богатырской в Киеве открыли движение по съездам и заездам на новый путепровод. Развязка увеличит пропускную способность, уменьшит пробки и улучшит безопасность движения в этой части Оболони.

В столице сегодня, 30 августа открыли движение по съездам и заездам на новый путепровод на пересечении улиц Полярной и Богатырской.  С сегодняшнего дня автотранспорт и троллейбусы движутся уже по полноценной новой развязке.  Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН

Детали 

По словам Кличко, на объекте устроили 5-ти пролетную эстакаду, съезды и заезды транспортной развязки, тротуары и велодорожки. Установили наружное освещение, переложили инженерные сети. Построили и подземный пешеходный переход с пандусами для маломобильных групп населения.  Учтены все требования по инклюзивности.

Сообщается, что вскоре завершат все работы по благоустройству территории.

Эта развязка увеличит пропускную способность транспортного узла и уменьшит пробки в этой части Оболони. Также улучшит безопасность движения и экологическую ситуацию. То есть, мы создали еще один объект европейского уровня

- заявил Кличко.
Image

Дополнение 

Также мэр рассказал, что продолжается ремонт участка проезжей части на улице Богатырской и местных проездов. Устраивают дорожное полотно, обустраивают тротуары и велодорожки, устанавливают опоры освещения, обновляют инженерные сети.

Также завершили работы по асфальтированию и сегодня открыли движение в обе стороны еще одним обновленным объектом - участком Большой кольцевой - от Жулянского путепровода до поворота в город Вишневое. Его протяженность более 1,5 км. Работы там начали в сентябре 2023 года. 

Движение для транспорта уже открывают. Благоустройство территории рядом завершат вскоре, добавил Кличко.

Київське метро облаштує 12 станцій для людей з інвалідністю: які стануть першими29 августа 2024, 09:40 • 77898 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКиев
Эксклюзив
Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт
  •  51321 просмотра

Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт

Эксклюзив
Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий
  •  47963 просмотра

Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий

Эксклюзив
Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"
  •  60229 просмотра

Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"

Эксклюзив
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
  •  102012 просмотра

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Эксклюзив
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
  •  101782 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Пловчиха Анна Гонтарь завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024
  •  83566 просмотра

Пловчиха Анна Гонтарь завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024

Паралимпиада-2024: первую медаль для Украины получил пловец Антон Коль
  •  80943 просмотра

Паралимпиада-2024: первую медаль для Украины получил пловец Антон Коль

Эксклюзив
Хаб профессий, тренинги для лидеров, волонтерские сборы: какие еще проекты реализуются в Броварской громаде в рамках ученического самоуправления
  •  93375 просмотра

Хаб профессий, тренинги для лидеров, волонтерские сборы: какие еще проекты реализуются в Броварской громаде в рамках ученического самоуправления

Эксклюзив
Эксперт: чистка налоговой от людей Гетманцева - предупреждение от власти, что им не довольны
29 августа 2024, 09:49  •  98926 просмотра

Эксперт: чистка налоговой от людей Гетманцева - предупреждение от власти, что им не довольны

Эксклюзив
Киевское метро обустроит 12 станций для людей с инвалидностью: какие станут первыми
29 августа 2024, 09:40  •  77925 просмотра

Киевское метро обустроит 12 станций для людей с инвалидностью: какие станут первыми

Популярные

В ЕС обсудили снятие ограничений на использование оружия Украиной на российской территории: что решили

В ЕС обсудили снятие ограничений на использование оружия Украиной на российской территории: что решили

  •  52630 просмотра
Камала Харрис дала интервью CNN о планах на президентство

Камала Харрис дала интервью CNN о планах на президентство

  •  96323 просмотра
Израиль и ХАМАС договорились о перемирии для вакцинации в Газе

Израиль и ХАМАС договорились о перемирии для вакцинации в Газе

  •  46108 просмотра
30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

  •  72688 просмотра
Взрывы в оккупированном Крыму: пострадали аэродром Кировское и Джанкой

Взрывы в оккупированном Крыму: пострадали аэродром Кировское и Джанкой

  •  106328 просмотра

Публикации

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

  •  102010 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  101778 просмотра
Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

  •  119816 просмотра
Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

  •  121654 просмотра
Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

  •  127454 просмотра

Война

Донецкая область: россияне ударили "Ураганами" по Курахово, 5 раненых

Донецкая область: россияне ударили "Ураганами" по Курахово, 5 раненых

  •  8990 просмотра
У украинцев может быть от 2 до 5 млн незарегистрированного оружия - МВД

У украинцев может быть от 2 до 5 млн незарегистрированного оружия - МВД

  •  13040 просмотра
Старт образовательного процесса в Одесской области: более 90% школ области будут работать в очном и смешанном форматах

Старт образовательного процесса в Одесской области: более 90% школ области будут работать в очном и смешанном форматах

  •  13479 просмотра
В Украине объявили подозрение первому заместителю руководителя администрации путина кириенко

В Украине объявили подозрение первому заместителю руководителя администрации путина кириенко

  •  20437 просмотра
Удар рф по гражданской инфраструктуре Сум: показали последствия

Удар рф по гражданской инфраструктуре Сум: показали последствия

  •  14270 просмотра

политика

У украинцев может быть от 2 до 5 млн незарегистрированного оружия - МВД

У украинцев может быть от 2 до 5 млн незарегистрированного оружия - МВД

  •  13040 просмотра
В Украине объявили подозрение первому заместителю руководителя администрации путина кириенко

В Украине объявили подозрение первому заместителю руководителя администрации путина кириенко

  •  20437 просмотра
Командующий ВС ВСУ о катастрофе F-16: никто ничего не скрывает, причины выяснят, США присоединились

Командующий ВС ВСУ о катастрофе F-16: никто ничего не скрывает, причины выяснят, США присоединились

  •  17912 просмотра
Боррель: смешно говорить, что позволять целить на территории россии означает быть в войне против москвы

Боррель: смешно говорить, что позволять целить на территории россии означает быть в войне против москвы

  •  21117 просмотра
ЕС оценит обязательства по военной помощи Украине после заявлений Кулебы о задержках - Боррель

ЕС оценит обязательства по военной помощи Украине после заявлений Кулебы о задержках - Боррель

  •  30912 просмотра

Война

Донецкая область: россияне ударили "Ураганами" по Курахово, 5 раненых

Донецкая область: россияне ударили "Ураганами" по Курахово, 5 раненых

  •  8990 просмотра
У украинцев может быть от 2 до 5 млн незарегистрированного оружия - МВД

У украинцев может быть от 2 до 5 млн незарегистрированного оружия - МВД

  •  13040 просмотра
Старт образовательного процесса в Одесской области: более 90% школ области будут работать в очном и смешанном форматах

Старт образовательного процесса в Одесской области: более 90% школ области будут работать в очном и смешанном форматах

  •  13479 просмотра
В Украине объявили подозрение первому заместителю руководителя администрации путина кириенко

В Украине объявили подозрение первому заместителю руководителя администрации путина кириенко

  •  20437 просмотра
Удар рф по гражданской инфраструктуре Сум: показали последствия

Удар рф по гражданской инфраструктуре Сум: показали последствия

  •  14270 просмотра

политика

У украинцев может быть от 2 до 5 млн незарегистрированного оружия - МВД

У украинцев может быть от 2 до 5 млн незарегистрированного оружия - МВД

  •  13040 просмотра
В Украине объявили подозрение первому заместителю руководителя администрации путина кириенко

В Украине объявили подозрение первому заместителю руководителя администрации путина кириенко

  •  20437 просмотра
Командующий ВС ВСУ о катастрофе F-16: никто ничего не скрывает, причины выяснят, США присоединились

Командующий ВС ВСУ о катастрофе F-16: никто ничего не скрывает, причины выяснят, США присоединились

  •  17912 просмотра
Боррель: смешно говорить, что позволять целить на территории россии означает быть в войне против москвы

Боррель: смешно говорить, что позволять целить на территории россии означает быть в войне против москвы

  •  21117 просмотра
ЕС оценит обязательства по военной помощи Украине после заявлений Кулебы о задержках - Боррель

ЕС оценит обязательства по военной помощи Украине после заявлений Кулебы о задержках - Боррель

  •  30912 просмотра

Новости Бизнеса

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

  •  15200 просмотра
30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

29 августа 2024, 07:13  •  52261 просмотра
"Черниговское" запускает национальную кампанию "Вышиваем ценности ко Дню Независимости"

"Черниговское" запускает национальную кампанию "Вышиваем ценности ко Дню Независимости"

28 августа 2024, 10:00  •  74369 просмотра

Экономика

Урожай пшеницы в Украине на уровне прошлого года - эксперт

Урожай пшеницы в Украине на уровне прошлого года - эксперт

  •  1066 просмотра
В Украине намолотили почти 33 млн тонн нового урожая и начали собирать кукурузу

В Украине намолотили почти 33 млн тонн нового урожая и начали собирать кукурузу

  •  5562 просмотра
Изготавливали и продавали контрафакт: разоблачены организаторы теневого табачного бизнеса

Изготавливали и продавали контрафакт: разоблачены организаторы теневого табачного бизнеса

  •  8232 просмотра
Первый индустриальный парк в Украине получил 150 млн грн госфинансирования

Первый индустриальный парк в Украине получил 150 млн грн госфинансирования

  •  15956 просмотра
Аварийные отключения в Киеве и 16 областях, графики круглые сутки - Укрэнерго

Аварийные отключения в Киеве и 16 областях, графики круглые сутки - Укрэнерго

  •  26280 просмотра

Киев

Миллионные убытки на ремонте тоннелей столичной подземки: генподрядчику сообщили о подозрении

Миллионные убытки на ремонте тоннелей столичной подземки: генподрядчику сообщили о подозрении

  •  1167 просмотра
На Оболони в Киеве открыли движение на новый путепровод: на пересечении Полярной и Богатырской

На Оболони в Киеве открыли движение на новый путепровод: на пересечении Полярной и Богатырской

  •  6149 просмотра
В Киеве умерли три человека от осложнений лихорадки Западного Нила - КГГА

В Киеве умерли три человека от осложнений лихорадки Западного Нила - КГГА

  •  12791 просмотра
В Киеве и нескольких областях ввели экстренные отключения света

В Киеве и нескольких областях ввели экстренные отключения света

  •  21299 просмотра
Жара и преимущественно сухая погода: прогноз на сегодня

Жара и преимущественно сухая погода: прогноз на сегодня

  •  21821 просмотра