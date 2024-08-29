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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевское метро обустроит 12 станций для людей с инвалидностью: какие станут первыми

Киевское метро обустроит 12 станций для людей с инвалидностью: какие станут первыми

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 09:40  •  19085 просмотра

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Первоначально запланировано проведение работ по приспособлению для людей с инвалидностью 12 станций, на которые существует проектная документация.

В киевском метро планируется обустроить 12 станций для людей с инвалидностью, среди которых "Житомирская", "Шулявская", "Политехнический институт" и другие. Ремонтные работы будут включать реконструкцию, реставрацию и капитальный ремонт, являющиеся частью городских программ развития, рассказал "Киевский метрополитен" в комментарии УНН.

Детали

"Выполнение работ на 40 из 52 станций, требующих приспособления для доступности МГН, а также в совмещенных подземных пешеходных переходах, примыкающих к подземным вестибюлям станций, требует комплексного и взвешенного подхода, учитывая архитектурно-планировочные, конструктивные особенности и глубину заложения каждой станции, а также нахождение системы подземных переходов, на балансе различных организаций, с проведением соответственно их реконструкции, реставрации или капитального ремонта", - указали в метрополитене. 

Отмечается, что для обеспечения комплексного подхода к модернизации станций метро предусмотрены мероприятия в городских целевых программах развития транспортной инфраструктуры Киева, а также в программах технического развития "Киевского метрополитена" и планах по реализации Национальной стратегии создания безбарьерного пространства до 2030 года. 

Финансирование этих мероприятий запланировано в бюджете Киева, а также в программах экономического и социального развития города и программах технического развития метрополитена, частично за счет собственных средств предприятия.

В первую очередь, путем реконструкции, реставрации и капитального ремонта, запланировано проведение работ по приспособлению 12 станций, на которые существует проектная документация, требующая корректировки, а именно: "Житомирская", „Шулявская", „Политехнический институт", „Университет", „Вокзальная", „Крещатик", „Арсенальная", „Героев Днепра", „Кловская", „Дворец спорта", „Лукьяновская", „Дорогожичи", не учитывая строительство новых объектов метрополитена

- сказали в «Киевском метрополитене».

И добавили, что уже готовится проектная документация для реконструкции, реставрации или капитального ремонта еще 28 станций метро, учитывая имеющиеся финансовые возможности. 

Цель - полное приспособление этих станций для людей с инвалидностью. Одновременно будут проводиться работы по улучшению доступности и безопасности станций, построенных до введения в действие стандартов ГСН В.2.3-7: 2018 "Метрополитены".

"На сегодня, учитывая ограниченные возможности городского бюджета, ассигнования на выполнение вышеупомянутых мероприятий в бюджете и программе экономического и социального развития города Киева на 2024-2026 годы в 2024 году не предусмотрены", - отметили в метрополитене. 

Напомним 

На перегоне между станциями столичного метро "Демеевская" и "Лыбедская" продолжаются круглосуточные ремонтные работы. Построено 27 м новой конструкции тоннеля, усилены прилегающие участки, возобновление движения планируется в начале осени.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоКиев
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