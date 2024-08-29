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Київське метро облаштує 12 станцій для людей з інвалідністю: які стануть першими

Київське метро облаштує 12 станцій для людей з інвалідністю: які стануть першими

Київ • УНН

 • 78818 перегляди

Першочергово заплановано проведення робіт з пристосування для людей з інвалідністю 12 станцій, на які існує проєктна документація.

У київському метро планують облаштувати 12 станцій для людей з інвалідністю, серед яких "Житомирська", "Шулявська", "Політехнічний інститут" та інші. Ремонтні роботи включатимуть реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт, що є частиною міських програм розвитку, розповів "Київський метрополітен" у коментарі УНН.

Деталі

"Виконання робіт на 40 з 52 станцій, що потребують пристосування для доступності МГН, а також у поєднаних (суміщених) підземних пішохідних переходах, що примикають до підземних вестибюлів станцій, потребує комплексного та виваженого підходу, враховуючи архітектурно-планувальні, конструктивні особливості та глибину закладання кожної станції, а також знаходження системи підземних переходів, на балансі різних організацій, з проведенням відповідно їх реконструкції, реставрації або капітального ремонту", - вказали у метрополітені. 

Зазначається, що для забезпечення комплексного підходу до модернізації станцій метро передбачено заходи у міських цільових програмах розвитку транспортної інфраструктури Києва, а також у програмах технічного розвитку "Київського метрополітену" та планах з реалізації Національної стратегії створення безбар'єрного простору до 2030 року. 

Фінансування цих заходів заплановано в бюджеті Києва, а також у програмах економічного і соціального розвитку міста та програмах технічного розвитку метрополітену, частково за рахунок власних коштів підприємства.

Першочергово, шляхом реконструкції, реставрації та капітального ремонту, заплановано проведення робіт з пристосування 12 станцій, на які існує проєктна документація, що потребує коригування, а саме: "Житомирська", "Шулявська", "Політехнічний інститут", "Університет", "Вокзальна", "Хрещатик", "Арсенальна", "Героїв Дніпра", "Кловська", "Палац спорту", "Лук’янівська", "Дорогожичі", не враховуючи будівництво нових об’єктів метрополітену

- сказали у «Київському метрополітені».

І додали, що вже готується проєктна документація для реконструкції, реставрації або капітального ремонту ще 28 станцій метро, враховуючи наявні фінансові можливості. 

Мета – повне пристосування цих станцій для людей з інвалідністю. Одночасно проводитимуться роботи з покращення доступності та безпеки станцій, побудованих до введення в дію стандартів ДБН В.2.3-7:2018 "Метрополітени".

"На сьогодні, враховуючи обмежені можливості міського бюджету, асигнування на виконання вищезазначених заходів у бюджеті та програмі економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки у 2024 році не передбачені", - зазначили у метрополітені. 

Нагадаємо 

На перегоні між станціями столичного метро "Деміївська" і "Либідська" тривають цілодобові ремонтні роботи. Збудовано 27 м нової конструкції тунелю, посилено прилеглі ділянки, відновлення руху планується на початку осені.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоКиїв

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