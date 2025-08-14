Подготовка к встрече с Трампом на Аляске: с кем советовался путин

Российский диктатор владимир путин совещался со своими высшими министрами и представителями служб безопасности накануне саммита на Аляске с президентом США Дональдом Трампом, который настаивает на прекращении войны в Украине, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Перед предстоящей встречей на Аляске путин совещался с представителями своего административного и военного аппарата.

Ниже приведен список присутствующих на совещании, опубликованный Кремлем:

• антон вайно - глава администрации президента (руководитель аппарата);

• дмитрий медведев, заместитель председателя Совета безопасности;

• сергей шойгу, секретарь Совета безопасности;

• денис мантуров, первый вице-премьер-министр;

• алексей громов, первый заместитель главы администрации президента;

• сергей кириенко, первый заместитель главы администрации президента;

• александр новак, вице-премьер-министр;

• максим орешкин, заместитель главы администрации президента;

• дмитрий песков, заместитель главы администрации президента и пресс-секретарь путина;

• владимир мединский, помощник кремля;

• юрий ушаков, помощник кремля;

• андрей белоусов, министр обороны;

• сергей лавров, министр иностранных дел;

• антон силуанов, министр финансов;

• эльвира набиуллина, глава Центрального банка;

• александр бортников, директор Федеральной службы безопасности (ФСБ);

• виктор золотов, директор Национальной гвардии;

• сергей нарышкин, директор Службы внешней разведки (СВР);

• сергей собянин, мэр москвы;

• валерий герасимов, начальник Генерального штаба;

• кирилл дмитриев, специальный представитель путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества с иностранными государствами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.

Дополнение

Во время встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на Аляске российский диктатор владимир путин начнет демонстрировать американскому лидеру "исторические материалы", которые должны убедить Трампа, что Украина якобы "искусственное государство"

владимир путин заявил об "энергичных и искренних усилиях" США для прекращения боевых действий в Украине. Это необходимо для установления долгосрочного мира в Европе и мире.