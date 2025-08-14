$41.510.09
Эксклюзив
14:49 • 732 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14:23 • 5310 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
13:54 • 10868 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57 • 11757 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 16537 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 года
09:32 • 31276 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 97677 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 55677 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 52341 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 47632 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Подготовка к встрече с Трампом на Аляске: с кем советовался путин
Киев • УНН

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Президент россии владимир путин провел совещание с ключевыми министрами и представителями служб безопасности перед встречей с Дональдом Трампом на Аляске. На повестке дня — прекращение войны в Украине и демонстрация "исторических материалов" относительно "искусственности" украинского государства.

Подготовка к встрече с Трампом на Аляске: с кем советовался путин

Российский диктатор владимир путин совещался со своими высшими министрами и представителями служб безопасности накануне саммита на Аляске с президентом США Дональдом Трампом, который настаивает на прекращении войны в Украине, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Перед предстоящей встречей на Аляске путин совещался с представителями своего административного и военного аппарата.

Ниже приведен список присутствующих на совещании, опубликованный Кремлем:

• антон вайно - глава администрации президента (руководитель аппарата);

• дмитрий медведев, заместитель председателя Совета безопасности;

• сергей шойгу, секретарь Совета безопасности;

• денис мантуров, первый вице-премьер-министр;

• алексей громов, первый заместитель главы администрации президента;

• сергей кириенко, первый заместитель главы администрации президента;

• александр новак, вице-премьер-министр;

• максим орешкин, заместитель главы администрации президента;

• дмитрий песков, заместитель главы администрации президента и пресс-секретарь путина;

• владимир мединский, помощник кремля;

• юрий ушаков, помощник кремля;

• андрей белоусов, министр обороны;

• сергей лавров, министр иностранных дел;

• антон силуанов, министр финансов;

• эльвира набиуллина, глава Центрального банка;

• александр бортников, директор Федеральной службы безопасности (ФСБ);

• виктор золотов, директор Национальной гвардии;

• сергей нарышкин, директор Службы внешней разведки (СВР);

• сергей собянин, мэр москвы;

• валерий герасимов, начальник Генерального штаба;

• кирилл дмитриев, специальный представитель путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества с иностранными государствами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.

Дополнение

Во время встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на Аляске российский диктатор владимир путин начнет демонстрировать американскому лидеру "исторические материалы", которые должны убедить Трампа, что Украина якобы "искусственное государство"

владимир путин заявил об "энергичных и искренних усилиях" США для прекращения боевых действий в Украине. Это необходимо для установления долгосрочного мира в Европе и мире.

Павел Зинченко

