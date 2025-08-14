$41.510.09
Ексклюзив
14:49 • 964 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14:23 • 5674 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
13:54 • 11042 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
12:57 • 11860 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 16637 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
09:32 • 31375 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 97936 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 55798 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 52461 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 47731 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Підготовка до зустрічі з Трампом на Алясці: з ким радився путін

Київ • УНН

 • 662 перегляди

Президент росії володимир путін провів нараду з ключовими міністрами та представниками служб безпеки перед зустріччю з Дональдом Трампом на Алясці. На порядку денному — припинення війни в Україні та демонстрація "історичних матеріалів" щодо "штучності" української держави.

Підготовка до зустрічі з Трампом на Алясці: з ким радився путін

Російський диктатор володимир путін радився зі своїми найвищими міністрами та представниками служб безпеки напередодні саміту на Алясці з президентом США Дональдом Трампом, який наполягає на припиненні війни в Україні, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Перед майбутньою зустріччю на Алясці путін радився зі представниками свого адміністративного та війського апарату.

Нижче наведено список присутніх на нараді, опублікований кремлем:

• антон вайно - голова адміністрації президента (керівник апарату);

• дмитро медведєв, заступник голови ради безпеки;

• сергій шойгу, секретар ради безпеки;

• денис мантуров, перший віце-прем'єр-міністр;

• олексій громов, перший заступник голови адміністрації президента;

• сергій кирієнко, перший заступник голови адміністрації президента;

• олександр новак, віце-прем'єр-міністр;

• максим орєшкін, заступник голови адміністрації президента;

• дмитро пєсков, заступник голови адміністрації президента та прес-секретар путіна;

• володимир мединський, помічник кремля;

• юрій ушаков, помічник кремля;

• андрій бєлоусов, міністр оборони;

• сергій лавров, міністр закордонних справ;

• антон сілуанов, міністр фінансів;

• ельвіра набіулліна, голова центрального банку;

• олександр бортніков, директор федеральної служби безпеки (фсб);

• віктор золотов, директор національної гвардії;

• сергій наришкін, директор служби зовнішньої розвідки (свр);

• сергій собянін, мер москви;

• валерій герасимов, начальник генерального штабу;

• кирило дмитрієв, спеціальний представник путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва з іноземними країнами, генеральний директор російського фонду прямих інвестицій.

Доповнення

Під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом на Алясці російський диктатор володимир путін почне демонструвати американському лідеру "історичні матеріали", які мають переконати Трампа, що Україна нібито "штучна держава"

володимир путін заявив про "енергійні та щирі зусилля" США для припинення бойових дій в Україні. Це необхідно для встановлення довгострокового миру в Європі та світі.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна