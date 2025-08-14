Підготовка до зустрічі з Трампом на Алясці: з ким радився путін

Російський диктатор володимир путін радився зі своїми найвищими міністрами та представниками служб безпеки напередодні саміту на Алясці з президентом США Дональдом Трампом, який наполягає на припиненні війни в Україні, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Перед майбутньою зустріччю на Алясці путін радився зі представниками свого адміністративного та війського апарату.

Нижче наведено список присутніх на нараді, опублікований кремлем:

• антон вайно - голова адміністрації президента (керівник апарату);

• дмитро медведєв, заступник голови ради безпеки;

• сергій шойгу, секретар ради безпеки;

• денис мантуров, перший віце-прем'єр-міністр;

• олексій громов, перший заступник голови адміністрації президента;

• сергій кирієнко, перший заступник голови адміністрації президента;

• олександр новак, віце-прем'єр-міністр;

• максим орєшкін, заступник голови адміністрації президента;

• дмитро пєсков, заступник голови адміністрації президента та прес-секретар путіна;

• володимир мединський, помічник кремля;

• юрій ушаков, помічник кремля;

• андрій бєлоусов, міністр оборони;

• сергій лавров, міністр закордонних справ;

• антон сілуанов, міністр фінансів;

• ельвіра набіулліна, голова центрального банку;

• олександр бортніков, директор федеральної служби безпеки (фсб);

• віктор золотов, директор національної гвардії;

• сергій наришкін, директор служби зовнішньої розвідки (свр);

• сергій собянін, мер москви;

• валерій герасимов, начальник генерального штабу;

• кирило дмитрієв, спеціальний представник путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва з іноземними країнами, генеральний директор російського фонду прямих інвестицій.

Доповнення

Під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом на Алясці російський диктатор володимир путін почне демонструвати американському лідеру "історичні матеріали", які мають переконати Трампа, що Україна нібито "штучна держава"

володимир путін заявив про "енергійні та щирі зусилля" США для припинення бойових дій в Україні. Це необхідно для встановлення довгострокового миру в Європі та світі.