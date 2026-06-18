Поддержка Украины остается неизменной, а РФ все больше сталкивается с внутренними проблемами - фон дер Ляйен
Киев • УНН
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о предоставлении Украине 90 миллиардов евро кредитной поддержки на следующие два года. Она также подчеркнула ухудшение ситуации в России.
Европейский Союз продолжит поддерживать Украину и уже обеспечил финансовую помощь на ближайшие два года. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен перед заседанием Европейского совета, передает УНН.
По ее словам, поддержка Украины остается неизменной, а Россия все больше сталкивается с внутренними проблемами.
Мы посылаем очень сильный сигнал России, предоставляя Украине кредитную поддержку в размере 90 миллиардов евро на следующие два года. Это четкое сообщение: мы будем рядом с Украиной столько, сколько потребуется
В то же время она заявила об ухудшении ситуации внутри самой России.
Российская экономика страдает. Тот факт, что Россия отключила интернет и закрыла Telegram, например, говорит сам за себя. Россия снова опускает железный занавес, но теперь это цифровой железный занавес для собственного народа
Она добавила, что ЕС продолжает поддерживать Украину как политически, так и экономически и в сфере безопасности.
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