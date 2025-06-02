Почти все детство в оккупации: в Украину вернули еще двух человек с временно оккупированных территорий

Украине удалось вернуть еще двух человек с временно оккупированных территорий, которые попали под оккупацию еще детьми. Об этом сообщил Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, пишет УНН.

Детали

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть 18-летнюю девушку и 21-летнего парня с временно оккупированных территорий - отметил Ермак.

Что известно о гражданах, которых вернули

Карина почти все детство провела в оккупации. Несмотря на пророссийское окружение, она мечтала о будущем в Украине. Считала дни до совершеннолетия, чтобы уехать. Сейчас девушка планирует найти работу и поступить в университет.

Кириллу было 18, когда началась оккупация. Он остался один, без связи и в постоянном страхе за собственную жизнь. Благодаря помощи наших партнеров -- Украинской сети за права ребенка — парень безопасно вернулся в Украину, где его ждали родные - отметил Ермак.

Напомним

22 мая Украине удалось с временно оккупированной территории вернуть девятерых детей. Среди них есть девочка, которую едва успели спасти из-за отсутствия качественной медицины на занятых российскими захватчиками территориях.

Дополнение

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что с временно оккупированных территорий Украины обратно к отцу удалось вернуть 15-летнего подростка.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украине удалось вернуть с временно оккупированной территории 19-летнюю девушку. Это произошло в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.