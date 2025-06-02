Почти все детство в оккупации: в Украину вернули еще двух человек с временно оккупированных территорий

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости
06:58 • 32478 просмотра

Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости

Эксклюзив
06:01 • 87528 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Эксклюзив
1 июня, 14:33 • 112670 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

1 июня, 13:29 • 175345 просмотра

Командующий Сухопутных войск Драпатый подал в отставку после гибели 12 бойцов

1 июня, 12:56 • 197551 просмотра

Полтора года подготовки: как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф

Эксклюзив
1 июня, 11:01 • 115847 просмотра

В Сухопутных войсках подтвердили: враг ударил по учебному подразделению в Днепропетровской области

1 июня, 04:00 • 251877 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

31 мая, 16:00 • 182624 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 13:12 • 123693 просмотра

В ОП пояснили, почему рф не показывает свой меморандум о прекращении огня

31 мая, 12:42 • 108560 просмотра

Лето придет в Украину с дождями и жарой под 30°

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.2м/с
36%
751мм
Популярные новости

Харьков атаковали российские беспилотники, возник пожар

2 июня, 01:39 • 81509 просмотра

Комбинированные удары по Харькову: шесть раненых, среди них двое детей

2 июня, 02:37 • 64194 просмотра

Спецоперация "Паутина": обнародованы первые спутниковые снимки авиабазы "Белая" после атаки

05:57 • 118816 просмотра

Спецоперация "Паутина": в ЦПД СНБО сообщили об уничтожении минимум 13 российских самолетов

07:10 • 14295 просмотра

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

07:53 • 31220 просмотра
публикации

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

1 июня, 04:00 • 251847 просмотра

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 299492 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 312932 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 318862 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

30 мая, 10:40 • 415263 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Джон Хили

Олег Синегубов

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Стамбул

Киев

Турция

Китай

Реклама
УНН Lite

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

07:53 • 31811 просмотра

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 102702 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 16:00 • 182623 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 126001 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 157244 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Шахед-136

9К720 Искандер

Нефть марки Brent

Фокс Ньюс

Почти все детство в оккупации: в Украину вернули еще двух человек с временно оккупированных территорий

Киев • УНН

 • 536 просмотра

В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть Карину и Кирилла, которые оказались в оккупации еще детьми. Сейчас они планируют строить свое будущее в Украине.

Почти все детство в оккупации: в Украину вернули еще двух человек с временно оккупированных территорий

Украине удалось вернуть еще двух человек с временно оккупированных территорий, которые попали под оккупацию еще детьми. Об этом сообщил Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, пишет УНН.

Детали

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть 18-летнюю девушку и 21-летнего парня с временно оккупированных территорий - отметил Ермак.

Что известно о гражданах, которых вернули

Карина почти все детство провела в оккупации. Несмотря на пророссийское окружение, она мечтала о будущем в Украине. Считала дни до совершеннолетия, чтобы уехать. Сейчас девушка планирует найти работу и поступить в университет.

Кириллу было 18, когда началась оккупация. Он остался один, без связи и в постоянном страхе за собственную жизнь. Благодаря помощи наших партнеров -- Украинской сети за права ребенка — парень безопасно вернулся в Украину, где его ждали родные - отметил Ермак.

Напомним

22 мая Украине удалось с временно оккупированной территории вернуть девятерых детей. Среди них есть девочка, которую едва успели спасти из-за отсутствия качественной медицины на занятых российскими захватчиками территориях.

Дополнение

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что с временно оккупированных территорий Украины обратно к отцу удалось вернуть 15-летнего подростка.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украине удалось вернуть с временно оккупированной территории 19-летнюю девушку. Это произошло в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

ОбществоВойна
Андрій Єрмак
Украина
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9