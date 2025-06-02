Майже все дитинство в окупації: до України повернули ще двох людей з тимчасово окупованих територій
Київ • УНН
В рамках ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути Карину та Кирила, які опинилися в окупації ще дітьми. Наразі вони планують будувати своє майбутнє в Україні.
Україні вдалося повернути ще двох людей з тимчасово окупованих територій, які потрапили під окупацію ще дітьми. Про це повідомив Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, пише УНН.
Деталі
У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути 18-річну дівчину та 21-річного хлопця з тимчасово окупованих територій - зазначив Єрмак.
Що відомо про громадян, яких повернули
Карина майже все дитинство провела в окупації. Попри проросійське оточення, вона мріяла про майбутнє в Україні. Рахувала дні до повноліття, щоб виїхати. Нині дівчина планує знайти роботу та вступити до університету.
Кирилові було 18, коли розпочалась окупація. Він залишився сам, без зв’язку і в постійному страху за власне життя. Завдяки допомозі наших партнерів -- Української мережі за права дитини — хлопець безпечно повернувся в Україну, де на нього чекали рідні - зазначив Єрмак.
Нагадаємо
22 травня Україні вдалося з тимчасово окупованої території повернути дев’ятьох дітей. Серед них є дівчинка, яку ледве встигли врятувати через відсутність якісної медицини на зайнятих російськими загарбниками територій.
Доповнення
Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що з тимчасово окупованих територій України назад до батька вдалося повернути 15-річного підлітка.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україні вдалось повернути з тимчасово окупованої території 19-річну дівчину. Це сталось у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.