Майже все дитинство в окупації: до України повернули ще двох людей з тимчасово окупованих територій

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини
06:58 • 32522 перегляди

Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини

Ексклюзив
06:01 • 87649 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Ексклюзив
1 червня, 14:33 • 112764 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

1 червня, 13:29 • 175441 перегляди

Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після загибелі 12 бійців

1 червня, 12:56 • 197637 перегляди

Півтора роки підготовки: як СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф

Ексклюзив
1 червня, 11:01 • 115888 перегляди

У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині

1 червня, 04:00 • 252014 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

31 травня, 16:00 • 182662 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 13:12 • 123696 перегляди

В ОП пояснили, чому рф не показує свій меморандум про припинення вогню

31 травня, 12:42 • 108561 перегляди

Літо прийде в Україну з дощами та спекою під 30°

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.2м/с
36%
751мм
Популярнi новини

Харків атакували російські безпілотники, виникла пожежа

2 червня, 01:39 • 81509 перегляди

Комбіновані удари по Харкову: шестеро поранених, серед них двоє дітей

2 червня, 02:37 • 64194 перегляди

Спецоперація "Павутина": оприлюднено перші супутникові знімки авіабази "Бєлая" після атаки

05:57 • 118816 перегляди

Спецоперація "Павутина": у ЦПД РНБО повідомили, що знищено мінімум 13 російських літаків

07:10 • 14295 перегляди

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

07:53 • 31220 перегляди
Публікації

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

1 червня, 04:00 • 252014 перегляди

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 299612 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 313054 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

30 травня, 12:00 • 318983 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

30 травня, 10:40 • 415366 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Джон Хілі

Олег Синєгубов

Актуальні місця

Україна

Стамбул

Туреччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

07:53 • 31985 перегляди

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

1 червня, 12:31 • 102741 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 16:00 • 182662 перегляди

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 126035 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 157273 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

9K720 Iskander

Нафта марки Brent

Фокс Ньюс

Майже все дитинство в окупації: до України повернули ще двох людей з тимчасово окупованих територій

Київ • УНН

 • 524 перегляди

В рамках ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути Карину та Кирила, які опинилися в окупації ще дітьми. Наразі вони планують будувати своє майбутнє в Україні.

Майже все дитинство в окупації: до України повернули ще двох людей з тимчасово окупованих територій

Україні вдалося повернути ще двох людей з тимчасово окупованих територій, які потрапили під окупацію ще дітьми. Про це повідомив Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, пише УНН.

Деталі

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути 18-річну дівчину та 21-річного хлопця з тимчасово окупованих територій - зазначив Єрмак.

Що відомо про громадян, яких повернули

Карина майже все дитинство провела в окупації. Попри проросійське оточення, вона мріяла про майбутнє в Україні. Рахувала дні до повноліття, щоб виїхати. Нині дівчина планує знайти роботу та вступити до університету.

Кирилові було 18, коли розпочалась окупація. Він залишився сам, без зв’язку і в постійному страху за власне життя. Завдяки допомозі наших партнерів -- Української мережі за права дитини — хлопець безпечно повернувся в Україну, де на нього чекали рідні - зазначив Єрмак.

Нагадаємо

22 травня Україні вдалося з тимчасово окупованої території повернути дев’ятьох дітей. Серед них є дівчинка, яку ледве встигли врятувати через відсутність якісної медицини на зайнятих російськими загарбниками територій.

Доповнення

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що з тимчасово окупованих територій України назад до батька вдалося повернути 15-річного підлітка.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україні вдалось повернути з тимчасово окупованої території 19-річну дівчину. Це сталось у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

СуспільствоВійна
Андрій Єрмак
Україна
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9