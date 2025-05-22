В Україну з тимчасово окупованої території повернули дев’ятьох дітей - Єрмак
Київ • УНН
В рамках ініціативи Bring Kids Back UA врятовано дев'ятьох дітей з окупованих територій. Серед них дівчинка, яку ледь встигли врятувати через відсутність медицини.
Україні вдалося з тимчасово окупованої території повернути дев’ятьох дітей. Серед них є дівчинка, яку ледве встигли врятувати через відсутність якісної медицини на зайнятих російськими загарбниками територій, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, пише УНН.
Деталі
У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще дев’ятьох українських дітей з тимчасово окупованих територій. Ці діти пережили важкі випробування. Серед них — дівчина, яку ледь встигли врятувати через відсутність якісної медичної допомоги в окупації
Також Єрмак розповів, що вдалося врятували хлопця, якого російські військові разом із мамою замкнули в підвалі, поки в сусідній кімнаті катували їхнього батька, а в школі змушували прославляти російських загарбників.
Ще повернулися у безпеку сестри, які майже три роки не виходили з дому, бо поруч тривали обстріли й стояли російські танки, а також дівчина, яка не мала доступу до української онлайн-освіти через те, що окупанти блокували зв’язок
Єрмак також висловив вдячність команді Save Ukraine та партнерам за сприяння в організації цієї рятувальної місії.
Виконуємо завдання Президента — повернути всіх дітей
Доповнення
Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що з тимчасово окупованих територій України назад до батька вдалося повернути 15-річного підлітка.
Єрмак повідомив, що Україні вдалось повернути з тимчасово окупованої території 19-річну дівчину. Це сталось у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.