В Україну з тимчасово окупованої території повернули дев’ятьох дітей - Єрмак

Україні вдалося з тимчасово окупованої території повернути дев’ятьох дітей. Серед них є дівчинка, яку ледве встигли врятувати через відсутність якісної медицини на зайнятих російськими загарбниками територій, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, пише УНН.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще дев’ятьох українських дітей з тимчасово окупованих територій. Ці діти пережили важкі випробування. Серед них — дівчина, яку ледь встигли врятувати через відсутність якісної медичної допомоги в окупації

Також Єрмак розповів, що вдалося врятували хлопця, якого російські військові разом із мамою замкнули в підвалі, поки в сусідній кімнаті катували їхнього батька, а в школі змушували прославляти російських загарбників.

Ще повернулися у безпеку сестри, які майже три роки не виходили з дому, бо поруч тривали обстріли й стояли російські танки, а також дівчина, яка не мала доступу до української онлайн-освіти через те, що окупанти блокували зв’язок