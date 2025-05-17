19-річна українка повернулася додому після трьох років окупації - Єрмак

Україні вдалось повернути з тимчасово окупованої території 19-річну дівчину. Це сталось у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA, повідомив у Telegram голова ОП Андрій Єрмак, передає УНН.

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За словами Єрмака, дівчина понад три роки не бачила своїх рідних. Її рідне місто перебувало під постійними обстрілами, була зруйнована інфраструктура, також були відсутні вода й електрика.

Дівчина кілька разів намагалася виїхати самостійно, проте безрезультатно. Тепер вона у безпеці, поруч із родиною, і планує повернутися до навчання та будувати нове життя – заявив Єрмак.

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Bring Kids Back UA – це гуманітарна програма, створена за ініціативою Президента України Володимира Зеленського у 2023 році. Вона передбачає реінтеграцію депортованих дітей, їх соціалізацію, розвиток сімейних форм виховання, а також фіксацію злочинів та притягнення росії до відповідальності за ці злочини, зокрема в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Нагадаємо

В окупованому Бердянську Запорізької області знайшли вбитою 7-річну дівчинку. За даними місцевих Telegram-каналів перед смертю дитину могли зґвалтувати. Не виключається, що ймовірним злочинцем був російський військовий.

Також УНН повідомляв, що росія свідомо робить з вивезених українських дітей солдатів, що є воєнним злочином. Про це повідомив Омбудсмен Дмитро Лубінець.