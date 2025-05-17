19-річна українка повернулася додому після трьох років окупації - Єрмак

$41.470.00
46.380.00
ukenru
Швейцарська гвардія, Перстень рибалки і меса латиною: якою буде інавгурація Папи Лева XIV
13:35 • 44938 перегляди

Швейцарська гвардія, Перстень рибалки і меса латиною: якою буде інавгурація Папи Лева XIV

12:09 • 33981 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

11:46 • 26658 перегляди

Обмін полоненими за формулою "1000 на 1000" може відбутися вже наступного тижня - Буданов

Ексклюзив
17 травня, 06:00 • 37285 перегляди

Політолог про президентські вибори у Польщі: вплинуть на Україну й не найпозитивнішим чином

16 травня, 15:59 • 261871 перегляди

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

16 травня, 15:31 • 219925 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

16 травня, 13:30 • 113603 перегляди

На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров

Ексклюзив
16 травня, 13:06 • 116921 перегляди

Чому нове регулювання фармринку в Україні може призвести до дефіциту ліків та розвитку тіньового ринку - думка експертки (ВІДЕО)

16 травня, 11:56 • 97593 перегляди

Зеленський про перемовини в Стамбулі: російські представники навіть не можуть піти на припинення вогню

16 травня, 09:33 • 121423 перегляди

ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1.3м/с
86%
742мм
Популярнi новини

Переговори в Стамбулі: Bloomberg розкрило максималістичні російські вимоги

17 травня, 07:00 • 26148 перегляди

Мексика вимагає компенсацію від MrBeast за використання пірамід майя для реклами

17 травня, 09:29 • 25190 перегляди

кремль висунув умову для зустрічі путіна та Зеленського

17 травня, 10:09 • 13132 перегляди

Підконтрольний рф суд засудив австралійця, який воював на боці України: в уряді Австралії відреагували

17 травня, 10:41 • 6124 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

15:00 • 20591 перегляди
Публікації

Швейцарська гвардія, Перстень рибалки і меса латиною: якою буде інавгурація Папи Лева XIV

13:35 • 44936 перегляди

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

16 травня, 15:59 • 261870 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

16 травня, 15:31 • 219924 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 350641 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 339379 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Сибіга

Еммануель Макрон

Фрідріх Мерц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Польща

Німеччина

Крим

Реклама
УНН Lite

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

15:00 • 20600 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

12:09 • 33981 перегляди

Мексика вимагає компенсацію від MrBeast за використання пірамід майя для реклами

17 травня, 09:29 • 25195 перегляди

Американського співака Кріса Брауна не випустили під заставу за звинуваченням у нападі: його світове турне під загрозою

16 травня, 17:05 • 47895 перегляди

Трамп заявив, що Тейлор Свіфт "більше не гаряча"

16 травня, 16:22 • 59489 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Шахед-136

YouTube

The Guardian

Вибори

19-річна українка повернулася додому після трьох років окупації - Єрмак

Київ • УНН

 • 208 перегляди

В рамках ініціативи Bring Kids Back UA, 19-річна дівчина повернулася на підконтрольну Україні територію. Вона не бачила рідних понад три роки, рідне місто було під обстрілами.

19-річна українка повернулася додому після трьох років окупації - Єрмак

Україні вдалось повернути з тимчасово окупованої території 19-річну дівчину. Це сталось у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA, повідомив у Telegram голова ОП Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі

За словами Єрмака, дівчина понад три роки не бачила своїх рідних. Її рідне місто перебувало під постійними обстрілами, була зруйнована інфраструктура, також були відсутні вода й електрика.

Дівчина кілька разів намагалася виїхати самостійно, проте безрезультатно. Тепер вона у безпеці, поруч із родиною, і планує повернутися до навчання та будувати нове життя

– заявив Єрмак.

Додатково

Bring Kids Back UA – це гуманітарна програма, створена за ініціативою Президента України Володимира Зеленського у 2023 році. Вона передбачає реінтеграцію депортованих дітей, їх соціалізацію, розвиток сімейних форм виховання, а також фіксацію злочинів та притягнення росії до відповідальності за ці злочини, зокрема в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Нагадаємо

В окупованому Бердянську Запорізької області знайшли вбитою 7-річну дівчинку. За даними місцевих Telegram-каналів перед смертю дитину могли зґвалтувати. Не виключається, що ймовірним злочинцем був російський військовий.

Також УНН повідомляв, що росія свідомо робить з вивезених українських дітей солдатів, що є воєнним злочином. Про це повідомив Омбудсмен Дмитро Лубінець.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійнаНовини з соцмереж
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$65.23
Bitcoin
$102,947.60
S&P 500
$5,949.56
Tesla
$347.66
Газ TTF
$35.16
Золото
$3,194.50
Ethereum
$2,474.39