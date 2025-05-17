19-летняя украинка вернулась домой после трех лет оккупации - Ермак

Украине удалось вернуть с временно оккупированной территории 19-летнюю девушку. Это произошло в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA, сообщил в Telegram глава ОП Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

По словам Ермака, девушка более трех лет не видела своих родных. Ее родной город находился под постоянными обстрелами, была разрушена инфраструктура, также отсутствовали вода и электричество.

Девушка несколько раз пыталась выехать самостоятельно, однако безрезультатно. Теперь она в безопасности, рядом с семьей, и планирует вернуться к учебе и строить новую жизнь – заявил Ермак.

Дополнительно

Bring Kids Back UA – это гуманитарная программа, созданная по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского в 2023 году. Она предусматривает реинтеграцию депортированных детей, их социализацию, развитие семейных форм воспитания, а также фиксацию преступлений и привлечение россии к ответственности за эти преступления, в частности в Международном уголовном суде в Гааге.

Напомним

В оккупированном Бердянске Запорожской области нашли убитой 7-летнюю девочку. По данным местных Telegram-каналов, перед смертью ребенка могли изнасиловать. Не исключается, что вероятным преступником был российский военный.

Также УНН сообщал, что россия сознательно делает из вывезенных украинских детей солдат, что является военным преступлением. Об этом сообщил Омбудсмен Дмитрий Лубинец.