19-летняя украинка вернулась домой после трех лет оккупации - Ермак

$41.470.00
46.380.00
ukenru
Швейцарская гвардия, Перстень рыбака и месса на латыни: какой будет инаугурация Папы Льва XIV
13:35 • 44876 просмотра

Швейцарская гвардия, Перстень рыбака и месса на латыни: какой будет инаугурация Папы Льва XIV

12:09 • 33946 просмотра

Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

11:46 • 26637 просмотра

Обмен пленными по формуле "1000 на 1000" может состояться уже на следующей неделе - Буданов

Эксклюзив
17 мая, 06:00 • 37264 просмотра

Политолог о президентских выборах в Польше: повлияют на Украину и не самым позитивным образом

16 мая, 15:59 • 261821 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

16 мая, 15:31 • 219890 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

16 мая, 13:30 • 113592 просмотра

На переговорах с рф обсудили обмен пленными “1000 на 1000” - Умеров

Эксклюзив
16 мая, 13:06 • 116920 просмотра

Почему новое регулирование фармрынка в Украине может привести к дефициту лекарств и развитию теневого рынка - мнение эксперта (ВИДЕО)

16 мая, 11:56 • 97589 просмотра

Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня

16 мая, 09:33 • 121422 просмотра

ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1.3м/с
86%
742мм
Популярные новости

Переговоры в Стамбуле: Bloomberg раскрыло максималистские российские требования

17 мая, 07:00 • 25526 просмотра

Мексика требует компенсацию от MrBeast за использование пирамид майя для рекламы

17 мая, 09:29 • 24311 просмотра

кремль выдвинул условие для встречи путина и Зеленского

17 мая, 10:09 • 12474 просмотра

Подконтрольный рф суд приговорил австралийца, воевавшего на стороне Украины: в правительстве Австралии отреагировали

17 мая, 10:41 • 4834 просмотра

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

15:00 • 19660 просмотра
публикации

Швейцарская гвардия, Перстень рыбака и месса на латыни: какой будет инаугурация Папы Льва XIV

13:35 • 44881 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

16 мая, 15:59 • 261825 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

16 мая, 15:31 • 219893 просмотра

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 350622 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 339361 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Борис Писториус

Дональд Туск

Метте Фредериксен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Стамбул

Турция

Германия

Реклама
УНН Lite

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

15:00 • 20563 просмотра

Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

12:09 • 33947 просмотра

Мексика требует компенсацию от MrBeast за использование пирамид майя для рекламы

17 мая, 09:29 • 25161 просмотра

Американского певца Криса Брауна не выпустили под залог по обвинению в нападении: его мировое турне под угрозой

16 мая, 17:05 • 47884 просмотра

Трамп заявил, что Тейлор Свифт "больше не горячая"

16 мая, 16:22 • 59477 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Хранитель

Выборы

Рейс 17 Malaysia Airlines

Боинг 747

19-летняя украинка вернулась домой после трех лет оккупации - Ермак

Киев • УНН

 • 228 просмотра

В рамках инициативы Bring Kids Back UA, 19-летняя девушка вернулась на подконтрольную Украине территорию. Она не видела родных более трех лет, родной город был под обстрелами.

19-летняя украинка вернулась домой после трех лет оккупации - Ермак

Украине удалось вернуть с временно оккупированной территории 19-летнюю девушку. Это произошло в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA, сообщил в Telegram глава ОП Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

По словам Ермака, девушка более трех лет не видела своих родных. Ее родной город находился под постоянными обстрелами, была разрушена инфраструктура, также отсутствовали вода и электричество.

Девушка несколько раз пыталась выехать самостоятельно, однако безрезультатно. Теперь она в безопасности, рядом с семьей, и планирует вернуться к учебе и строить новую жизнь

– заявил Ермак.

Дополнительно

Bring Kids Back UA – это гуманитарная программа, созданная по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского в 2023 году. Она предусматривает реинтеграцию депортированных детей, их социализацию, развитие семейных форм воспитания, а также фиксацию преступлений и привлечение россии к ответственности за эти преступления, в частности в Международном уголовном суде в Гааге.

Напомним

В оккупированном Бердянске Запорожской области нашли убитой 7-летнюю девочку. По данным местных Telegram-каналов, перед смертью ребенка могли изнасиловать. Не исключается, что вероятным преступником был российский военный.

Также УНН сообщал, что россия сознательно делает из вывезенных украинских детей солдат, что является военным преступлением. Об этом сообщил Омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойнаНовости из соцсетей
Андрей Ермак
Владимир Зеленский
Украина
Brent
$65.23
Bitcoin
$102,947.60
S&P 500
$5,949.56
Tesla
$347.66
Газ TTF
$35.16
Золото
$3,194.50
Ethereum
$2,474.39