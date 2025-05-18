Не бачилися понад три роки: Україні вдалося повернути з окупації 15-річного хлопця до його батька

З тимчасово окупованих територій України назад до батька вдалося повернути 15-річного підлітка. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець пише УНН.

Завдяки зусиллям Офісу Омбудсмана України із залученням країни-посередника Держави Катар вдалося возз’єднати родину: батька та сина. Повернення відбулося у межах затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA - йдеться у дописі.

Також Лубінець зазначив, що юнак разом із мамою проживав на ТОТ України. Але після її смерті через хворобу у 2022 році, залишився проживати з тіткою, бабусею та дідусем. Проте, як повідомляється, хлопчик мріяв повернутися до батька на підконтрольну Україні територію. Батько не мав змоги самостійно здійснити мрію про возз’єднання родини та повернути дитину. Тому він звернувся до Офісу Омбудсмана.

Там наголосили, що якщо вам необхідна допомога у поверненні дитини з ТОТ та рф - звертайтеся до Офісу Омбудсмана:

за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

за телефонами: 0 800 501 720, 044 299 74 08.

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