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Не виделись более трех лет: Украине удалось вернуть из оккупации 15-летнего парня к его отцу

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Благодаря усилиям Офиса Омбудсмана Украины и Государства Катар удалось воссоединить семью. Отец не имел возможности самостоятельно вернуть ребенка, поэтому обратился в Офис.

Не виделись более трех лет: Украине удалось вернуть из оккупации 15-летнего парня к его отцу

С временно оккупированных территорий Украины назад к отцу удалось вернуть 15-летнего подростка. Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец пишет УНН.

Благодаря усилиям Офиса Омбудсмана Украины с привлечением страны-посредника Государства Катар удалось воссоединить семью: отца и сына. Возвращение произошло в рамках утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA 

- говорится в заметке.

Также Лубинец отметил, что юноша вместе с мамой проживал на ВОТ Украины. Но после ее смерти из-за болезни в 2022 году, остался проживать с тетей, бабушкой и дедушкой. Однако, как сообщается, мальчик мечтал вернуться к отцу на подконтрольную Украине территорию. Отец не имел возможности самостоятельно осуществить мечту о воссоединении семьи и вернуть ребенка. Поэтому он обратился в Офис Омбудсмана.

Там отметили, что если вам необходима помощь в возвращении ребенка из ВОТ и рф - обращайтесь в Офис Омбудсмана:

  • по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;
    • по телефонам: 0 800 501 720, 044 299 74 08.

      Это геноцид: россия превращает похищенных украинских детей в оружие - Лубинец15.05.25, 15:34 • 2279 просмотров

      Алена Уткина

      Алена Уткина

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