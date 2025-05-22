В Украину с временно оккупированной территории вернули девятерых детей - Ермак
Киев • УНН
В рамках инициативы Bring Kids Back UA спасено девять детей с оккупированных территорий. Среди них девочка, которую едва успели спасти из-за отсутствия медицины.
Украине удалось с временно оккупированной территории вернуть девять детей. Среди них есть девочка, которую едва успели спасти из-за отсутствия качественной медицины на занятых российскими захватчиками территориях, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет УНН.
Детали
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти еще девять украинских детей с временно оккупированных территорий. Эти дети пережили тяжелые испытания. Среди них — девушка, которую едва успели спасти из-за отсутствия качественной медицинской помощи в оккупации
Также Ермак рассказал, что удалось спасти парня, которого российские военные вместе с мамой заперли в подвале, пока в соседней комнате пытали их отца, а в школе заставляли прославлять российских захватчиков.
Еще вернулись в безопасность сестры, которые почти три года не выходили из дома, потому что рядом продолжались обстрелы и стояли российские танки, а также девушка, которая не имела доступа к украинскому онлайн-образованию из-за того, что оккупанты блокировали связь
Ермак также выразил благодарность команде Save Ukraine и партнерам за содействие в организации этой спасательной миссии.
Выполняем задание Президента — вернуть всех детей
Дополнение
Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что с временно оккупированных территорий Украины обратно к отцу удалось вернуть 15-летнего подростка.
Ермак сообщил, что Украине удалось вернуть с временно оккупированной территории 19-летнюю девушку. Это произошло в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.