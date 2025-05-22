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В Украину с временно оккупированной территории вернули девятерых детей - Ермак

Киев • УНН

 • 512 просмотра

В рамках инициативы Bring Kids Back UA спасено девять детей с оккупированных территорий. Среди них девочка, которую едва успели спасти из-за отсутствия медицины.

В Украину с временно оккупированной территории вернули девятерых детей - Ермак

Украине удалось с временно оккупированной территории вернуть девять детей. Среди них есть девочка, которую едва успели спасти из-за отсутствия качественной медицины на занятых российскими захватчиками территориях, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет УНН.

Детали

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти еще девять украинских детей с временно оккупированных территорий. Эти дети пережили тяжелые испытания. Среди них — девушка, которую едва успели спасти из-за отсутствия качественной медицинской помощи в оккупации

- сообщил Ермак.

Также Ермак рассказал, что удалось спасти парня, которого российские военные вместе с мамой заперли в подвале, пока в соседней комнате пытали их отца, а в школе заставляли прославлять российских захватчиков.

Еще вернулись в безопасность сестры, которые почти три года не выходили из дома, потому что рядом продолжались обстрелы и стояли российские танки, а также девушка, которая не имела доступа к украинскому онлайн-образованию из-за того, что оккупанты блокировали связь

- рассказал глава ОП.

Ермак также выразил благодарность команде Save Ukraine и партнерам за содействие в организации этой спасательной миссии. 

Выполняем задание Президента — вернуть всех детей

- подытожил Ермак.

Дополнение

Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что с временно оккупированных территорий Украины обратно к отцу удалось вернуть 15-летнего подростка.

Ермак сообщил, что Украине удалось вернуть с временно оккупированной территории 19-летнюю девушку. Это произошло в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

Павел Зинченко

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