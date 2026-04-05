$43.8150.46
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2м/с
68%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Юлия Свириденко
Чак Шумер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Сирия
Почему Украина сейчас фактически не может получить комплексы ПРО THAAD, о которых говорил Зеленский

Киев • УНН

 • 4524 просмотра

Передача систем THAAD невозможна из-за дефицита батарей, сложности радаров AN/TPY-2 и приоритета защиты Ближнего Востока. США ограничивают экспорт комплексов.

Украина хотела бы получить американские комплексы ПРО THAAD в качестве усиления защиты от баллистики, однако сейчас такая передача почти нереальна из-за дефицита самих систем, зависимости от США и ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в материале Defense Express, пишет УНН.

Детали

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами заявлял, что Украина стремится получить комплексы THAAD в обмен на свою помощь странам Ближнего Востока.

Такой комплекс – это не просто еще одна батарея ПВО, а стратегическая система противоракетной обороны для перехвата баллистических ракет на большой высоте. В случае передачи она могла бы стать самым высоким эшелоном защиты Украины от российских ракет, в частности типа "Искандер". Теоретически ее также рассматривают как один из немногих комплексов, способных работать и против более сложных целей.

Главная проблема – таких систем в мире очень мало

Основная причина – THAAD является чрезвычайно редкой системой. В мире существует очень ограниченное количество таких батарей, и большинство из них находится на вооружении США и союзников, которые сами рассматривают их как критически важный элемент защиты от иранских ракет.

  Схема работы противоракетного комплекса THAAD, инфографика от US Army  
Если говорить о странах Ближнего Востока, то потенциально источником могли бы быть только Саудовская Аравия или ОАЭ. Но именно они сегодня остаются среди тех государств, которые больше всего зависят от THAAD для собственной безопасности. На фоне ударов Ирана ни одна из них вряд ли согласится отдать часть своей противоракетной обороны.

Без ключевого радара THAAD не работает

Еще одна критическая проблема – THAAD невозможно просто "передать как пусковую". Комплекс работает вместе со сверхмощной РЛС AN/TPY-2, которая обнаруживает баллистические цели, отличает их от ложных мишеней и обеспечивает наведение.

Без такого радара система фактически теряет боевую ценность. А эти радары сами по себе являются дефицитными, дорогими и производятся в очень ограниченном количестве. Даже если теоретически кто-то согласился бы отдать батарею, быстро найти для нее полноценный радар было бы чрезвычайно сложно.

Без разрешения США передача невозможна

Даже если страна-оператор захотела бы передать THAAD Украине, сделать это без согласия США невозможно. Это американская система, которая поставляется союзникам на жестких условиях экспортного контроля.

Помимо самого политического согласия, нужна также поддержка США в вопросах логистики, технического обслуживания, интеграции в систему ПВО и подготовки расчетов. А обучение экипажей для THAAD – это не быстрый процесс, а месяцы или даже дольше.

Есть еще одна проблема – ракеты к THAAD

Даже получение одной батареи не решает вопрос, если нет достаточного запаса противоракет. После боевых действий на Ближнем Востоке спрос на такие ракеты резко возрос, а темпы производства остаются ограниченными.

  Пуск противоракеты из комплекса THAAD. Фото - U.S. DoW  
То есть даже в случае политического решения Украина столкнулась бы не только с проблемой самой системы, но и с проблемой ее полноценного обеспечения боекомплектом.

Что это значит для Украины

На практике это означает, что THAAD сейчас остается для Украины желанной, но почти недостижимой системой. Причина не в одном факторе, а в совокупности проблем: очень малое количество комплексов, зависимость от США, дефицит радаров, нехватка ракет и нежелание стран Ближнего Востока ослаблять собственную оборону.

  Противоракета THAAD  
Поэтому в ближайшей перспективе реальным для Украины остается усиление имеющейся многоуровневой ПВО – прежде всего через дополнительные батареи Patriot, ракеты к ним и другие системы противоракетной защиты.

Степан Гафтко

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Военное положение
Война в Украине
MIM-104 Patriot
9К720 Искандер
Саудовская Аравия
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Украина
Иран