Начало вакцинации в ЕС и распространение нового штамма коронавируса - главные события ночи

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 31488 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 67652 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 115222 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 108753 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 62169 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72146 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186400 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150406 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158288 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138576 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
2.7м/с
38%
Популярные новости

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18226 просмотра

У Общественного вещания новый председатель правления: выбрали Николая Чернотицкого

15 апреля, 14:36 • 11781 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16136 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 14791 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13259 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 115225 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 108757 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 86695 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 98862 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128843 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

18:07 • 5124 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10510 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13263 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16139 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18230 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Начало вакцинации в ЕС и распространение нового штамма коронавируса - главные события ночи

Киев • УНН

 • 17530 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Начало вакцинации в ЕС и распространение нового штамма коронавируса из Великобритании во все большее количество стран. А также серия огнестрельных нападений в США и другие новости вечера и ночи прошедших суток в обзоре УНН.

Начало вакцинации в ЕС и распространение нового штамма коронавируса - главные события ночи

Начало вакцинации в ЕС

В ЕС сегодня, 27 декабря, началась вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

В качестве вакцины будет использоваться препарат BNT162b2, ранее одобренный Еврокомиссией после положительных рекомендаций по этой вакцине со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Вечером в субботу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 доставлена во все страны ЕС.

Приоритет отдается категориям граждан из групп риска, в том числе пожилым людям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США сообщили о возможных махинациях с получением вакцины от COVID-19

В свою очередь, в связи с началом вакцинации от коронавируса в ЕС в Европоле предупредили о мошенничестве. Как заявила глава Европола Катрин де Болл, существует реальная опасность, что преступники попытаются воспользоваться огромным спросом.

Стрельба в Соединенных Штатах

Со вчерашнего вечера в США произошло несколько случаев стрельбы со смертельным исходом.

Так, в субботу вечером, три человека погибли и еще трое были ранены в результате стрельбы в кегельбане в американском городе Рокфорд (штат Иллинойс). Как сообщает местный телеканал WIFR, по крайней мере двое из погибших — подростки.

Позже, в 17:35 по местному времени (0:35 по времени Киева), во время съемки музыкального клипа в американском городе Линн (штат Массачусетс), в результате стрельбы один человек погиб и еще пятеро получили ранения.

Распространение нового штамма коронавируса

В ночь на 27 декабря стало известно, что инфицированные новой формой коронавирусной инфекции, которая ранее была замечена в Великобритании, обнаруженные в канадской провинции Онтарио.

До этого, вечером 26 декабря, Швеция и Испания также сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2.

Находка археологов в Помпеях

Археологи нашли в Помпеях уникальный киоск с остатками пищи. Кроме того, на прилавке киоска сохранились в превосходном виде фрески, которые также описывают предлагаемые продукты того времени.

Эксперты говорят, что очередная уникальная находка позволяет восстановить картину жизни почти 2 тыс. лет назад.

Находку сделали в одном из недавно раскопанных районов древнего города.

Повышение цены на газ для бытовых клиентов

В субботу вечером газопоставляющая компания “Нафтогаз Украины” сообщила о повышении цены на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 года на уровне 7,22 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

Повышение цены стало на 14% выше по сравнению с декабрем текущего года (6,33 грн).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаЗдоровьеНовости Мира
Brent
$64.89
Bitcoin
$83,834.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,257.39
Ethereum
$1,593.00