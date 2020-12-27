Начало вакцинации в ЕС и распространение нового штамма коронавируса - главные события ночи

Начало вакцинации в ЕС

В ЕС сегодня, 27 декабря, началась вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

В качестве вакцины будет использоваться препарат BNT162b2, ранее одобренный Еврокомиссией после положительных рекомендаций по этой вакцине со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Вечером в субботу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 доставлена во все страны ЕС.

Приоритет отдается категориям граждан из групп риска, в том числе пожилым людям.

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В свою очередь, в связи с началом вакцинации от коронавируса в ЕС в Европоле предупредили о мошенничестве. Как заявила глава Европола Катрин де Болл, существует реальная опасность, что преступники попытаются воспользоваться огромным спросом.

Стрельба в Соединенных Штатах

Со вчерашнего вечера в США произошло несколько случаев стрельбы со смертельным исходом.

Так, в субботу вечером, три человека погибли и еще трое были ранены в результате стрельбы в кегельбане в американском городе Рокфорд (штат Иллинойс). Как сообщает местный телеканал WIFR, по крайней мере двое из погибших — подростки.

Позже, в 17:35 по местному времени (0:35 по времени Киева), во время съемки музыкального клипа в американском городе Линн (штат Массачусетс), в результате стрельбы один человек погиб и еще пятеро получили ранения.

Распространение нового штамма коронавируса

В ночь на 27 декабря стало известно, что инфицированные новой формой коронавирусной инфекции, которая ранее была замечена в Великобритании, обнаруженные в канадской провинции Онтарио.

До этого, вечером 26 декабря, Швеция и Испания также сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2.

Находка археологов в Помпеях

Археологи нашли в Помпеях уникальный киоск с остатками пищи. Кроме того, на прилавке киоска сохранились в превосходном виде фрески, которые также описывают предлагаемые продукты того времени.

Эксперты говорят, что очередная уникальная находка позволяет восстановить картину жизни почти 2 тыс. лет назад.

Находку сделали в одном из недавно раскопанных районов древнего города.

Повышение цены на газ для бытовых клиентов

В субботу вечером газопоставляющая компания “Нафтогаз Украины” сообщила о повышении цены на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 года на уровне 7,22 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

Повышение цены стало на 14% выше по сравнению с декабрем текущего года (6,33 грн).