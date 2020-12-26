Нафтогаз на 14% підвищив ціну на газ для побутових споживачів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” підвищила ціну на природний газ для побутових клієнтів у січні 2021 року на рівні 7,22 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). Про це повідомили у пресцентрі Нафтогазу, передає УНН.
Підвищення ціни стало на 14% вище в порівнянні з груднем поточного року (6,33 грн).
"Зміни цін на газ у січні обумовлені, в першу чергу, сезонним фактором та збільшенням оптової ціни на блакитне паливо", - пояснили у пресцентрі.
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У Нафтогазі зазначили, що ціна на блакитне паливо від компанії у січні "традиційно лишається нижчою за середньоринкову".
Нагадаємо, раніше у грудні Нафтогаз відчутно підвищив ціну газу для тепловиків.