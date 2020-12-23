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Кабмін затвердив фінансовий план Нафтогазу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив фінансовий план НАК “Нафтогаз Україниˮ, передає кореспондент УНН.

Кабмін затвердив фінансовий план Нафтогазу

Про затвердження фінансового плану акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз Україниˮ на 2020 рік.

"Проектом акта пропонується затвердити фінансовий план НАК “Нафтогаз Україниˮ на 2020 рік. Було пройдено урядовий комітет, прошу підтримати", - сказав міністр економіки Ігор Петрашко.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, у Мінфіну є ряд зауважень:

- передбачено чистий прибуток у сумі 11,5 млрд грн, проте за 9 місяців отримано збиток і це не узгоджується з проектом фінансового плану;

- необхідно переглянути як дохідну так і витратну частину з урахуванням порушень, виявлених Державною аудитною службою;

- потрібно переглянути витрати на дорахування резерву сумнівних боргів;

- необхідно переглянути фонд оплати праці;

- не подано стратегію розвитку та інвестиційний план на середньострокову перспективу.

Зауваження Мінфіну не були підтримані ні урядовим комітетом, ні на засіданні уряду, тому фінансовий план був ухвалений без їх урахувань.

Нагадаємо, у грудні 2020 року оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії становить 6103,1 грн за 1 тис. куб. м. У Нафтогазі також відзначили, що середня ціна газу за ПСО у 2020 році становила 3813,1 грн за 1 тис. куб. м, що на 28% нижче, ніж середня ціна газу за ПСО у 2019 році.

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