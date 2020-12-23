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Кабмин утвердил финансовый план Нафтогаза

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил финансовый план НАК "Нафтогаз Украиниˮ, передает корреспондент УНН.

Кабмин утвердил финансовый план Нафтогаза

Об утверждении финансового плана акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украиниˮ на 2020 год.

"Проектом акта предлагается утвердить финансовый план НАК "Нафтогаз Украиниˮ на 2020 год. Был пройден правительственный комитет, прошу поддержат ", - сказал министр экономики Игорь Петрашко.

По словам министра финансов Сергея Марченко, у Минфина есть ряд замечаний:

- предусмотрено чистую прибыль в сумме 11,5 млрд грн, однако за 9 месяцев получен убыток и это не согласуется с проектом финансового плана;

- необходимо пересмотреть как доходную так и расходную часть с учетом нарушений, выявленных Государственной аудитной службой;

- нужно пересмотреть расходы на досчет резерва сомнительных долгов;

- необходимо пересмотреть фонд оплаты труда;

- не представлены стратегии развития и инвестиционный план на среднесрочную перспективу.

Замечания Минфина не были поддержаны ни правительственным комитетом, ни на заседании правительства, поэтому финансовый план был принят без их учетов.

Напомним, в декабря 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии составляет 6103,1 грн за 1 тыс. куб. м. В Нафтогазе также отметили, что средняя цена газа по ПСО в 2020 году составила 3813,1 грн за 1 тыс. куб. м, что на 28% ниже, чем средняя цена газа по ПСО в 2019 году.

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