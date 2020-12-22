Нафтогаз у грудні відчутно підвищив ціну газу для тепловиків

“У грудні 2020 року оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії, яким НАК „Нафтогаз України“ постачає газ у рамках спеціальних обов’язків (ПСО), становить 6103,1 грн за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами)”, — йдеться у повідомленні.

У Нафтогазі також відзначили, що середня ціна газу за ПСО у 2020 році становила 3813,1 грн за 1 тис. куб. м, що на 28% нижче, ніж середня ціна газу за ПСО у 2019 році.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії становила 5375,37 грн за 1 тис. куб. м.