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Нафтогаз у грудні відчутно підвищив ціну газу для тепловиків

Київ • УНН

 • 14487 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. У грудні 2020 року оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії становить 6103,1 грн за 1 тис. куб. м. Відзначимо, що порівняно із листопадом, вартість газу зросла майже на 730 грн за 1 тис. куб. м, передає УНН із посиланням на пресслужбу Нафтогазу.

Нафтогаз у грудні відчутно підвищив ціну газу для тепловиків

“У грудні 2020 року оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії, яким НАК „Нафтогаз України“ постачає газ у рамках спеціальних обов’язків (ПСО), становить 6103,1 грн за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами)”, — йдеться у повідомленні.

У Нафтогазі також відзначили, що середня ціна газу за ПСО у 2020 році становила 3813,1 грн за 1 тис. куб. м, що на 28% нижче, ніж середня ціна газу за ПСО у 2019 році.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії становила 5375,37 грн за 1 тис. куб. м.

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