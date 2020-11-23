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У Нафтогазі назвали ціну газу для виробників тепла у листопаді

У Нафтогазі назвали ціну газу для виробників тепла у листопаді

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У листопаді 2020 року оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії становить 5375,37 грн за 1 тис. куб. м. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нафтогазу, передає УНН.

"У листопаді 2020 року оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ у рамках спеціальних обов’язків (ПСО), становить 5375,37 грн за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами)", - йдеться у повідомленні.

У Нафтогазі додали, відносно тепла зима та низький попит на природний газу в Європі утримують ціну газу на хабах на рівні жовтня. Таким чином, ціна газу в рамках ПСО у листопаді практично не відрізняється від ціни ПСО в жовтні (5374,1 грн за 1 тис. куб. м).

"Нафтогаз до 1 травня 2021 року постачає природний газ для виробників тепла, які підпадають під дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867 (із змінами та доповненнями), та уклали відповідні договори постачання природного газу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, НАК "Нафтогаз України" оприлюднив жовтневу ціну газу для виробників тепла - 5374,1 грн за 1 тис. куб. м, що на 24% більше проти місяця раніше.

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