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Нафтогаз на чверть підвищив ціну на газ для виробників тепла у жовтні

Нафтогаз на чверть підвищив ціну на газ для виробників тепла у жовтні

Київ • УНН

 • 16054 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. НАК "Нафтогаз України" оприлюднив жовтневу ціну газу для виробників тепла - 5374,1 грн за 1 тис. куб. м, що на 24% більше проти місяця раніше. Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.

"У жовтні 2020 року оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії, яким НАК “Нафтогаз України” постачає газ у рамках спеціальних обов’язків (ПСО), становить 5374,1 грн за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами)", - йдеться у повідомленні.

У НАК нагадали, що ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867, з урахуванням змін котирувань (цін) на європейських газових хабах.

"За період, який використовується для розрахунків, котирування на природний газ у Європі зросли у порівнянні з вересневими цінами на 26% через підвищення попиту. Проте, завдяки значним запасам у підземних сховищах газу в Україні, ціна газу для виробників тепла у жовтні зросла порівняно з минулим місяцем на 24%", - вказали у компанії.

Так, Нафтогаз до 1 травня 2021 року постачає природний газ для виробників тепла, які підпадають під дію ПСО, та уклали відповідні договори постачання природного газу.

Нагааємо, Кабмін підтримав розділення відповідальності боржників перед Нафтогазом.

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