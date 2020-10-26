Нафтогаз на чверть підвищив ціну на газ для виробників тепла у жовтні

"У жовтні 2020 року оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії, яким НАК “Нафтогаз України” постачає газ у рамках спеціальних обов’язків (ПСО), становить 5374,1 грн за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами)", - йдеться у повідомленні.

У НАК нагадали, що ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867, з урахуванням змін котирувань (цін) на європейських газових хабах.

"За період, який використовується для розрахунків, котирування на природний газ у Європі зросли у порівнянні з вересневими цінами на 26% через підвищення попиту. Проте, завдяки значним запасам у підземних сховищах газу в Україні, ціна газу для виробників тепла у жовтні зросла порівняно з минулим місяцем на 24%", - вказали у компанії.

Так, Нафтогаз до 1 травня 2021 року постачає природний газ для виробників тепла, які підпадають під дію ПСО, та уклали відповідні договори постачання природного газу.

Нагааємо, Кабмін підтримав розділення відповідальності боржників перед Нафтогазом.