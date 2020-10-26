Нафтогаз на четверть повысил цену на газ для производителей тепла в октябре
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал октябрьскую цену газа для производителей тепла - 5374,1 грн за 1 тыс. куб. м, что на 24% больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.
"В октябре 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составляет 5374,1 грн за 1 тыс. куб. М (без учета НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами)", - говорится в сообщении.
В НАК напомнили, что цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года № 867, с учетом изменений котировок (цен) на европейских газовых хабах.
"За период, который используется для расчетов, котировки на природный газ в Европе выросли по сравнению с сентябрьскими ценами на 26% из-за повышения спроса. Однако, благодаря значительным запасам в подземных хранилищах газа в Украине, цена газа для производителей тепла в октябре выросла по сравнению с прошлым месяцем на 24%", - указали в компании.
Так, Нафтогаз до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла, подпадающих под действие ПСО, и заключивших соответствующие договоры поставки природного газа.
Нагааемо, Кабмин поддержал разделение ответственности должников перед Нафтогазом.