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Нафтогаз на четверть повысил цену на газ для производителей тепла в октябре

Нафтогаз на четверть повысил цену на газ для производителей тепла в октябре

Киев  •  УНН

 • 16038 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал октябрьскую цену газа для производителей тепла - 5374,1 грн за 1 тыс. куб. м, что на 24% больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.

"В октябре 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составляет 5374,1 грн за 1 тыс. куб. М (без учета НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами)", - говорится в сообщении.

В НАК напомнили, что цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года № 867, с учетом изменений котировок (цен) на европейских газовых хабах.

"За период, который используется для расчетов, котировки на природный газ в Европе выросли по сравнению с сентябрьскими ценами на 26% из-за повышения спроса. Однако, благодаря значительным запасам в подземных хранилищах газа в Украине, цена газа для производителей тепла в октябре выросла по сравнению с прошлым месяцем на 24%", - указали в компании.

Так, Нафтогаз до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла, подпадающих под действие ПСО, и заключивших соответствующие договоры поставки природного газа.

Нагааемо, Кабмин поддержал разделение ответственности должников перед Нафтогазом.

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