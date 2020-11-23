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В Нафтогазе назвали цену газа для производителей тепла в ноябре

В Нафтогазе назвали цену газа для производителей тепла в ноябре

Киев  •  УНН

 • 29184 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В ноябре 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии составляет 5375,37 грн за 1 тыс. куб. м. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нафтогаза, передает УНН.

“В ноябре 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК „Нафтогаз Украины“ поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составляет 5375,37 грн за 1 тыс. Куб. М (без учета НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами)”, - говорится в сообщении.

В Нафтогазе добавили, относительно теплая зима и низкий спрос на природный газ в Европе удерживают цену газа на хабах на уровне октября. Таким образом, цена газа в рамках ПСО в ноябре практически не отличается от цены ПСО в октябре (5374,1 грн за 1 тыс. куб. м).

“Нафтогаз до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла, подпадающих под действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года № 867 (с изменениями и дополнениями), и заключили соответствующие договоры поставки природного газа”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, НАК “Нафтогаз Украины” обнародовал октябрьскую цену газа для производителей тепла — 5374,1 грн за 1 тыс. куб. м, что на 24% больше месяца раньше.

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