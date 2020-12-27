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У Помпеях знайшли унікальний кіоск із залишками їжі

Київ • УНН

 • 35033 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Нова унікальна знахідка зроблена групою фахівців в знищенному під час виверження вулкана Везувій давньоримському місті Помпеї. До групи експертів, крім археологів, увійшли біологи, зоологи та вулканологи. Як повідомив в суботу в ефірі каналу Rainews24 директор археологічного парку "Помпеї" Массімо Озанна, мова йде про вуличний кіоск, в якому продавали їжу, як сиру, так і готові страви, передає УНН.

У Помпеях знайшли унікальний кіоск із залишками їжі

За словами фахівця, саме по собі виявлення такого закладу не новина, тому що в “мертвому місті”, де не припиняються розкопки, вже відомо про 80 ​​подібних кіосків, які були поширені в Помпеях. “Але цей кіоск особливий, тому що нам вдалося відновити їжу, яку там продавали. Крім того, на прилавку збереглися в чудовому вигляді фрески, які також описують пропоновані продукти”, — розповів Озанна.

За його словами, чергова унікальна знахідка дозволяє відновити картину життя майже 2 тис. років тому. “У нас були уявлення про харчові смаки древніх римлян. Але зараз нам вдалося зрозуміти, що помпейські кухарі пропонували неймовірні суміші риби та дичини. У рибні страви додавали м’ясо різних тварин, часто змішуючи різні типи м’яса. І потрібно розуміти, що такі заклади відвідували в основному прості люди, а не еліта, якій до столу подавалися складні страви”, — пояснив експерт. Так, фахівці з зоології змогли ідентифікувати тушки качок, кістки свиней, овець і кіз, а також птахів і равликів завдяки збереженому під товщею лави матеріалу.

Директор висловив надію, що кіоск буде відкритий для відвідування туристів до Великодня (в разі відкриття музеїв, закритих через пандемію коронавірусу).

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Повністю поховане під шаром лави і попелу місто було вперше виявлено в 1592 році. Табличка з написом “Помпеї” була знайдена там лише через майже 100 років — в 1689 році, але тоді вважалося, що руїни відносяться до домівки полководця і видного політичного діяча Помпея Великого (106-48 рр. До н.е.).

Розкопки Помпей тривали протягом XVIII-ХІХ століть. В ході довгої історії вивчення давньоримського міста сформувалися принципи сучасної археології, яка зароджувалася як “полювання за скарбами” давнини. Живцем поховане під лавою місто стало для вчених своєрідною енциклопедією укладу життя стародавніх римлян, про який багато чого вдалося дізнатися завдяки розкопкам в Помпеях. Одним з недавніх сенсаційних відкриттів став напис, яка підтверджує версію про помилковість дати доленосного виверження Везувію: воно могло статися не 24 серпня, як традиційно вважають, а в жовтні 79 року н.е.

Розкопки не перестають приносити сюрпризи: тільки в останні місяці були зроблені важливі відкриття, одне з яких — тіло загиблого при виверженні жителя зі збереженим в кристалізованому вигляді головним мозком.

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