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В Помпеях нашли уникальный киоск с остатками пищи

Киев • УНН

 • 35033 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Новая уникальная находка сделана группой специалистов в уничтоженном во время извержения вулкана Везувий древнеримском городе Помпеи. В группу экспертов, кроме археологов, вошли биологи, зоологи и вулканологи. Как сообщил в субботу в эфире канала Rainews24 директор археологического парка "Помпеи" Массимо Озанна, речь идет про уличный киоск, в котором продавали еду, как сырую, так и готовые блюда, передает УНН.

В Помпеях нашли уникальный киоск с остатками пищи

По словам специалиста, само по себе выявление такого заведения не новость, так как в “мертвом городе”, где не прекращаются раскопки, уже известно про 80 подобных киосков, которые были распространены в Помпеях. “Но этот киоск особый, потому что нам удалось восстановить пищу, которую там продавали. Кроме того, на прилавке сохранились в превосходном виде фрески, которые также описывают предлагаемые продукты”, — рассказал Озанна.

По его словам, очередная уникальная находка позволяет восстановить картину жизни почти 2 тыс. лет назад. “У нас были представления про пищевые вкусы древних римлян. Но сейчас нам удалось понять, что помпейские повара предлагали невероятные смеси рыбы и дичи. В рыбные блюда добавляли мясо разных животных, часто смешивая различные типы мяса. И нужно понимать, что такие заведения посещали в основном простые люди, а не элита, которой к столу подавались сложные блюда”, — пояснил эксперт. Так, специалисты по зоологии смогли идентифицировать тушки уток, кости свиней, овец и коз, а также птиц и улиток благодаря сохраненному под толщей лавы материала.

Директор выразил надежду, что киоск будет открыт для посещения туристов к Пасхе (в случае открытия музеев, закрытых из-за пандемии коронавируса).

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Полностью погребенный под слоем лавы и пепла город было впервые обнаружен в 1592 году. Табличка с надписью “Помпеи” была найдена там только спустя почти 100 лет — в 1689 году, но тогда считалось, что руины относятся к дому полководца и видного политического деятеля Помпея Великого (106-48 гг. до н.э.).

Раскопки Помпей продолжались на протяжении XVIII-ХIХ веков. В ходе долгой истории изучения древнеримского города сформировались принципы современной археологии, которая зарождалась как “охота за сокровищами” древности. Живьем погребен под лавой город стало для ученых своеобразной энциклопедией уклада жизни древних римлян, о котором многое удалось узнать благодаря раскопкам в Помпеях. Одним из недавних сенсационных открытий стала надпись, что подтверждает версию об ошибочности дать судьбоносного извержения Везувия: оно могло произойти не 24 августа, как традиционно считается, а в октябре 79 года н.э.

Раскопки не перестают приносить сюрпризы: только в последние месяцы были сделаны важные открытия, одно из которых — тело погибшего при извержении жителя с сохраненным в кристаллизованном виде головным мозгом.

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