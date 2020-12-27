Євросоюз сьогодні розпочне вакцинацію від коронавірусу

Зазначимо, що фактичні дати початку вакцинації в різних країнах ЄС виявились розкидані з 26 грудня по перший тиждень січня.

На першому етапі кожна з 27 країн ЄС зможе вакцинувати менше 5 тис. осіб з пріоритетних груп населення. Масові вакцинації почнуться не раніше весни.

У Німеччині, Угорщині та Словаччині перші щеплення були зроблені вже 26 грудня. На 27 грудня намітили початок своїх національних кампаній з вакцинації Франція, Австрія, Італія, Іспанія, Португалія, Греція, Кіпр, Мальта, Швеція, Данія, Польща, Чехія, Болгарія, Румунія, Словенія, Хорватія, Литва і Естонія.

28 грудня щеплення почнуть робити в Бельгії, Люксембурзі та Латвії, а 30 грудня — в Ірландії. Нідерланди і Фінляндія прийняли рішення не форсувати початок вакцинації, а запустити процес вже в штатному режимі в перший тиждень 2021 року.

Ще одним символом європейської солідарності в Брюсселі називають той факт, що країни ЄС (незалежно від чисельності населення) отримали однакові перші партії вакцини — по 9 750 доз. Весь обсяг вакцин, який встигли зробити, поділили на всі країни співтовариства. Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що вакцина від коронавірусу SARS-CoV-2 доставлена ​​в усі країни ЄС.

Таким чином, на першому етапі кожна з країн Євросоюзу зможе прищепити менше 5 тис. осіб. Пріоритети по всіх країнах приблизно однакові: в першій категорії громадян, які отримають щеплення від COVID-19 увійдуть мешканці будинків для людей похилого віку та медперсонал. Широку добровільну вакцинацію населення країни ЄС не розраховують почати раніше квітня 2021 року, коли буде створено достатній запас вакцин.

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Основним центром виробництва вакцини Pfizer в Європі зараз є фармацевтичний завод в Бельгії в місті Пур під Антверпеном. Звідси фури-рефрижератори розвозять ізотермічні контейнери з вакциною по сусідніх країнах Європи або відправляють транспортними літаками в далекі країни.

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Офіційна вартість вакцини для країн ЄС все ще залишається комерційною таємницею. Контракт, який Єврокомісія підписала з BioNTech — Pfizer, передбачає поставку до вересня 2021 року в країни ЄС 200 млн доз вакцини. Однак оплачувати вакцину будуть самі країни Євросоюзу з власних бюджетів. На початку грудня держсекретар з охорони здоров’я в уряді Бельгії Єва Де Блекер випадково виклала в свій Twitter дані про ціну в 12 євро за дозу. Єврокомісія категорично відмовилася коментувати цей витік, пославшись на конфіденційний характер контрактів.

Кінцева вартість вакцинації для громадян ЄС буде визначатися кожною країною самостійно, в залежності від систем медичного страхування. Багато країн вже оголосили, що вакцинація для населення буде безкоштовною.