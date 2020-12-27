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Євросоюз сьогодні розпочне вакцинацію від коронавірусу

Київ • УНН

 • 20323 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Євросоюз сьогодні, в неділю 27 грудня, розпочинає вакцинацію свого населення від коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Єврокомісії та ЄС.

Євросоюз сьогодні розпочне вакцинацію від коронавірусу

Зазначимо, що фактичні дати початку вакцинації в різних країнах ЄС виявились розкидані з 26 грудня по перший тиждень січня.

На першому етапі кожна з 27 країн ЄС зможе вакцинувати менше 5 тис. осіб з пріоритетних груп населення. Масові вакцинації почнуться не раніше весни.

У Німеччині, Угорщині та Словаччині перші щеплення були зроблені вже 26 грудня. На 27 грудня намітили початок своїх національних кампаній з вакцинації Франція, Австрія, Італія, Іспанія, Португалія, Греція, Кіпр, Мальта, Швеція, Данія, Польща, Чехія, Болгарія, Румунія, Словенія, Хорватія, Литва і Естонія.

28 грудня щеплення почнуть робити в Бельгії, Люксембурзі та Латвії, а 30 грудня — в Ірландії. Нідерланди і Фінляндія прийняли рішення не форсувати початок вакцинації, а запустити процес вже в штатному режимі в перший тиждень 2021 року.

Ще одним символом європейської солідарності в Брюсселі називають той факт, що країни ЄС (незалежно від чисельності населення) отримали однакові перші партії вакцини — по 9 750 доз. Весь обсяг вакцин, який встигли зробити, поділили на всі країни співтовариства. Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що вакцина від коронавірусу SARS-CoV-2 доставлена ​​в усі країни ЄС.

Таким чином, на першому етапі кожна з країн Євросоюзу зможе прищепити менше 5 тис. осіб. Пріоритети по всіх країнах приблизно однакові: в першій категорії громадян, які отримають щеплення від COVID-19 увійдуть мешканці будинків для людей похилого віку та медперсонал. Широку добровільну вакцинацію населення країни ЄС не розраховують почати раніше квітня 2021 року, коли буде створено достатній запас вакцин.

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Основним центром виробництва вакцини Pfizer в Європі зараз є фармацевтичний завод в Бельгії в місті Пур під Антверпеном. Звідси фури-рефрижератори розвозять ізотермічні контейнери з вакциною по сусідніх країнах Європи або відправляють транспортними літаками в далекі країни.

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Офіційна вартість вакцини для країн ЄС все ще залишається комерційною таємницею. Контракт, який Єврокомісія підписала з BioNTech — Pfizer, передбачає поставку до вересня 2021 року в країни ЄС 200 млн доз вакцини. Однак оплачувати вакцину будуть самі країни Євросоюзу з власних бюджетів. На початку грудня держсекретар з охорони здоров’я в уряді Бельгії Єва Де Блекер випадково виклала в свій Twitter дані про ціну в 12 євро за дозу. Єврокомісія категорично відмовилася коментувати цей витік, пославшись на конфіденційний характер контрактів.

Кінцева вартість вакцинації для громадян ЄС буде визначатися кожною країною самостійно, в залежності від систем медичного страхування. Багато країн вже оголосили, що вакцинація для населення буде безкоштовною.

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