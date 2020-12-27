Всі країни ЄС отримали вакцину від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Вакцина від коронавірусу SARS-CoV-2 доставлена в усі країни ЄС. Про це в суботу, 26 грудня, повідомила в Twitter голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, передає УНН.
"Сьогодні ми починаємо перегортати сторінку цього важкого року. Вакцина доставлена в усі країни ЄС. Вакцинація розпочнеться завтра (27 грудня. - ред.) у всьому Євросоюзі", - зазначила вона. На думку фон дер Ляйен, кампанія зі щеплення - це "зворушливий момент єднання" європейської спільноти, а також - "стійкий вихід з пандемії".
Раніше, 21 грудня, Єврокомісія остаточно схвалила для застосування вакцину від коронавірусу BNT162b2, розроблену німецькою компанією BioNTech і американської Pfizer. Препарат пройшов сертифікацію, після того як Європейське агентство лікарських засобів (EMA) допустило BNT162b2 до використання.
Глава EMA Емер Кук заявила, що цей препарат, імовірно, буде ефективний і проти нової мутації коронавірусу, що стрімко поширювалася у Великій Британії цього тижня.
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За результатами досліджень, ефективність вакцини досягає 95%, у випадку з людьми старше 65 років - більше 94%. Серйозних побічних дій у учасників випробувань, більше 40% яких - люди у віці від 56 до 85 років, до цих пір не виявлено. У випробуваннях вакцини, що знижує до мінімального ризик важкого перебігу вірусної пневмонії, брали участь 43,5 тисячі осіб, близько половини з них отримали плацебо.
BNT162b2 вже використовується в цілому ряді країн, у тому числі у Великій Британії, США, Канаді, Бахрейні, Саудівській Аравії та Мексиці.
Нагадаємо, напередодні в Україні затвердили план вакцинації від COVID-19.