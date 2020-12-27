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Все страны ЕС получили вакцину от коронавируса

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 доставлена ​​во все страны ЕС. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщила в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.

Все страны ЕС получили вакцину от коронавируса

“Сегодня мы начинаем переворачивать страницу этого тяжелого года. Вакцина доставлена ​​во все страны ЕС. Вакцинация начнется завтра (27 декабря. — ред.) во всем Евросоюзе”, — отметила она. По мнению фон дер Ляйен, кампания по прививки — это “трогательный момент единения” европейского сообщества, а также — “устойчивый выход из пандемии”.

Ранее, 21 декабря, Еврокомиссия окончательно одобрила для применения вакцину от коронавируса BNT162b2, разработанную немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Препарат прошел сертификацию, после того как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) допустило BNT162b2 к использованию.

Глава EMA Эмер Кук заявила, что этот препарат, вероятно, будет эффективен и против новой мутации коронавируса стремительно распространившегося в Великобритании на этой неделе.

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По результатам исследований, эффективность вакцины достигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет — более 94%. Серьезных побочных действий у участников испытаний, более 40% которых — люди в возрасте от 56 до 85 лет, до сих пор не обнаружено. В испытаниях вакцины, снижает до минимального риск тяжелого течения вирусной пневмонии, участвовали 43,5 тысячи человек, около половины из них получили плацебо.

BNT162b2 уже используется в целом ряде стран, в том числе в Великобритании, США, Канаде, Бахрейне, Саудовской Аравии и Мексике.

Напомним, накануне в Украине утвердили план вакцинации от COVID-19.

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