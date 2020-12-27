В результаті стрілянини в Іллінойсі загинуло три людини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Щонайменше три людини загинули в результаті стрілянини в американському місті Рокфорд на півночі штату Іллінойс. Про це повідомило в суботу агентство Associated Press, передає УНН.
За даними місцевих правоохоронних органів, в результаті стрілянини в одному з місцевих кегельбанів три людини загинули, троє постраждали.
Поліції вдалося затримати чоловіка, що мав відношення до інциденту. Агентство не уточнює, чи йде мова про стрілка.
На даний момент також відсутня інформація про те, що стало причиною інциденту.
Нагадаємо, у Берліні рано вранці 26 грудня сталась стрілянина, в результаті якої постраждало щонайменше чотири людини.