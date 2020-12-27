В результате стрельбы в Иллинойсе погибли три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в американском городе Рокфорд на севере штата Иллинойс. Об этом сообщил в субботу агентство Associated Press, передает УНН.
По данным местных правоохранительных органов, в результате стрельбы в одном из местных кегельбанов три человека погибли, трое пострадали.
Полиции удалось задержать мужчину, имевшего отношение к инциденту. Агентство не уточняет, идет ли речь про стрелка.
На данный момент также отсутствует информация о том, что стало причиной инцидента.
Напомним, в Берлине рано утром 26 декабря произошла стрельба, в результате которой пострадали по меньшей мере четыре человека.