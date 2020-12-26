Кількість постраждалих під час стрілянини у Берліні зросла до чотирьох

Як повідомлялось раніше, троє поранених були знайдені недалеко від штаб-квартири Соціал-демократичної партії Німеччини. Ще один потерпілий був виявлений в прилеглому каналі.

Причини події поліції поки невідомі, пошуки зловмисників тривають.

Додамо, що стрілянина сталась рано вранці 26 грудня. Правоохоронці обшукали прилеглу територію і задіяли вертоліт.