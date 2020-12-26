Кількість постраждалих під час стрілянини у Берліні зросла до чотирьох
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Щонайменше чотири людини постраждали під час стрілянини в Берліні в районі Кройцберг. Про це пише газета Bild з посиланням на поліцію, передає УНН.
Як повідомлялось раніше, троє поранених були знайдені недалеко від штаб-квартири Соціал-демократичної партії Німеччини. Ще один потерпілий був виявлений в прилеглому каналі.
Причини події поліції поки невідомі, пошуки зловмисників тривають.
Додамо, що стрілянина сталась рано вранці 26 грудня. Правоохоронці обшукали прилеглу територію і задіяли вертоліт.