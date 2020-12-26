У Берліні сталась стрілянина, є постраждалі

За інформацією видання, постраждали щонайменше троє осіб.

Двоє поранених були виявлені на вулиці Штреземанштрассе недалеко від штаб-квартири Соціал-демократичної партії Німеччини. Через деякий час поліція знайшла ще одного чоловіка з травмою ноги у каналу Ландверканаль.

В даний час ведеться розслідування. В операції задіяний вертоліт.

Нагадаємо, у центрі Берліна влаштували поліцейську операцію через повідомлення про стрілянину.