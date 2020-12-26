У Берліні сталась стрілянина, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Рано ранком у Берліні, район Кройцберг, сталась стрілянина. Про це інформує газета Berliner Zeitung з посиланням на поліцію, передає УНН.
За інформацією видання, постраждали щонайменше троє осіб.
Двоє поранених були виявлені на вулиці Штреземанштрассе недалеко від штаб-квартири Соціал-демократичної партії Німеччини. Через деякий час поліція знайшла ще одного чоловіка з травмою ноги у каналу Ландверканаль.
В даний час ведеться розслідування. В операції задіяний вертоліт.
Нагадаємо, у центрі Берліна влаштували поліцейську операцію через повідомлення про стрілянину.