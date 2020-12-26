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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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В Берлине произошла перестрелка, есть пострадавшие

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. Рано утром в Берлине, район Кройцберг, произошла стрельба. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung со ссылкой на полицию, передает УНН.

В Берлине произошла перестрелка, есть пострадавшие

По информации издания, пострадали по меньшей мере три человека.

Двое раненых были обнаружены на улице Штреземанштрассе недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии. Через некоторое время полиция нашла еще одного человека с травмой ноги у канала Ландверканаль.

В настоящее время ведется расследование. В операции задействован вертолет.

Напомним, в центре Берлина устроили полицейскую операцию из-за сообщения о стрельбе.

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