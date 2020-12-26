В Берлине произошла перестрелка, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Рано утром в Берлине, район Кройцберг, произошла стрельба. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung со ссылкой на полицию, передает УНН.
По информации издания, пострадали по меньшей мере три человека.
Двое раненых были обнаружены на улице Штреземанштрассе недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии. Через некоторое время полиция нашла еще одного человека с травмой ноги у канала Ландверканаль.
В настоящее время ведется расследование. В операции задействован вертолет.
Напомним, в центре Берлина устроили полицейскую операцию из-за сообщения о стрельбе.