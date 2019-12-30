У центрі Берліна влаштували поліцейську операцію через повідомлення про стрілянину
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. За попередніми даними, невідомий влаштував стрілянину в магазині в центрі німецької столиці Берліна, наразі повідомлення не підтверджується, але перевірка триває. Про це повідомила берлінська поліція у Twitter, передає УНН.
Як повідомили в поліції, стрілянина сталася неподалік від Фрідріхштрассе.
"Наразі проходить операція в районі Фрідріхштрассе. Згідно з попередніми даними, невідомий зробив кілька пострілів в одному з магазинів", - йдеться в повідомленні.
За даними поліції, імовірно, постріли були зроблені при спробі пограбування магазину у районі Фрідріхштрассе. Як відзначають в правоохоронних органах Берліна, ситуація перебуває під контролем.
"Після допиту додаткових свідків і огляду всього приміщення на Фрідріхштрассе повідомлені нам постріли досі не підтвердилися. Також немає ніяких додаткових вказівок на підозрюваного. Ми продовжуємо розслідування", - додали в поліції.
Нагадаємо, у серпні у Берліні затримали росіянина через стрілянину і вбивство в центрі міста.