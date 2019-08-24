У Берліні затримали росіянина через стрілянину і вбивство в центрі міста
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Росіянин затриманий в п'ятницю за підозрою у вбивстві чоловіка в берлінському районі Моабіт, суддя видав ордер на його арешт. Про це повідомила в суботу в Twitter прокуратура столиці ФРН, інформує УНН.
Убитий - 40-річний громадянин Грузії, уточнили в відомстві. "Були виявлені знаряддя вбивства і велосипед, на якому, імовірно, намагався сховатися підозрюваний", - вказали в прокуратурі. "48-річний громадянин Росії був вчора тимчасово затриманий в районі скоєння злочину", - йдеться в повідомленні.
"За запитом прокуратури був виданий ордер на арешт. Підозрюваний перебуває в СІЗО", - підкреслили у відомстві.
Нагадаємо, у центрі Берліну велосипедист застрелив людину.