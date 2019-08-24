В Берлине задержали россиянина из-за стрельбы и убийства в центре города

Убитый - 40-летний гражданин Грузии, уточнили в ведомстве. "Были обнаружены орудие убийства и велосипед, на котором, предположительно, пытался скрыться подозреваемый", - указали в прокуратуре. "48-летний гражданин России был вчера временно задержан в районе совершения преступления", - говорится в сообщении.

"По запросу прокуратуры был выдан ордер на арест. Подозреваемый находится в СИЗО", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в центре Берлина велосипедист застрелил человека.