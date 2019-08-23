У центрі Берліну велосипедист застрелив людину
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У районі Моабіт (Берлін) велосипедист застрелив людину. Про це повідомляє УНН із посиланням на Berliner Kurier.
Екстрені служби були на місцях. Скільки людей брало участь у стрілянині поки що невідомо. Згідно з інформацією, наданою виданням, був заарештований чоловік, який мав при собі велику суму грошей.
Крім того, за непідтвердженою досі інформацією, смертельно поранений чоловік отримав кулю в голову.
Зазначається, що злочинець скинув свій одяг і пістолет після пострілу.
Нагадаємо, що у діловому районі Лос-Анджелеса жінка відкрила стрілянину, кілька поранених.