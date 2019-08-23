В центре Берлина велосипедист застрелил человека
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В районе Моабит (Берлин) велосипедист застрелил человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Berliner Kurier.
Экстренные службы были на местах. Сколько людей участвовало в стрельбе пока неизвестно. Согласно информации, предоставленной изданием, был арестован мужчина, который имел при себе большую сумму денег.
Кроме того, по неподтвержденной до сих пор информации, смертельно раненый мужчина получил пулю в голову.
Отмечается, что преступник сбросил свою одежду и пистолет после выстрела.
Напомним, что в деловом районе Лос-Анджелеса женщина открыла стрельбу, несколько раненых.