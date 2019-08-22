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У діловому районі Лос-Анджелеса жінка відкрила стрілянину, кілька поранених

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Інцидент зі стріляниною стався в четвер о 12:15 за місцевим часом (22:15 за київським часом) в діловому районі Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія). Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий телеканал Fox-11.

За його даними, в результаті стрілянини, яку відкрила жінка, постраждали щонайменше чотири людини. Співробітники поліції ведуть пошук підозрюваної.

Нагадаємо, в США затримано трьох осіб за підозрою в підготовці масових розстрілів.

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