У діловому районі Лос-Анджелеса жінка відкрила стрілянину, кілька поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Інцидент зі стріляниною стався в четвер о 12:15 за місцевим часом (22:15 за київським часом) в діловому районі Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія). Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий телеканал Fox-11.
За його даними, в результаті стрілянини, яку відкрила жінка, постраждали щонайменше чотири людини. Співробітники поліції ведуть пошук підозрюваної.
Нагадаємо, в США затримано трьох осіб за підозрою в підготовці масових розстрілів.