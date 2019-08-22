В деловом районе Лос-Анджелеса женщина открыла стрельбу, несколько раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Инцидент со стрельбой произошел в четверг в 12:15 (22:15 по киевскому времени) в деловом районе Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Об этом сообщает УНН со ссылкой на местный телеканал Fox-11.
По его данным, в результате стрельбы, которую открыла женщина, пострадали по меньшей мере четыре человека. Сотрудники полиции ведут поиск подозреваемой.
Напомним, в США задержаны три человека по подозрению в подготовке массовых расстрелов.