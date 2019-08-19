В США затримано трьох осіб за підозрою в підготовці масових розстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Співробітники американських правоохоронних органів затримали трьох осіб, які, як вважають слідчі, незалежно один від одного планували розстріляти людей в громадських місцях у своїх штатах. Про це повідомив у неділю телеканал CNN, передає УНН.
Як відзначає телеканал, арешти були проведені протягом останніх кількох днів. У штаті Коннектикут, зокрема, був узятий під варту 22-річний Брендон Вегшол. За даними влади, він висловлював в Facebook намір відкрити вогонь по людям в громадському місці і намагався придбати магазин підвищеної місткості. У нього вдома слідчі виявили кілька одиниць вогнепальної зброї, а також спеціальне спорядження.
У Флориді помічники шерифа затримали 25-річного Трістана Скотта Вікса. Його колишня подруга оповістила поліцію про те, що молода людина розповіла їй про наміри влаштувати стрілянину. Він заявляв, що хотів би застрелити не менше 100 чоловік. Вікс відзначав, що найпростіше це було б зробити в школі. У нього вилучено мисливську рушницю.
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У штаті Огайо поліція заарештувала 20-річного Джеймса Патріка Рирдон. Влада вважає, що він дотримувався ультраправих поглядів і погрожував розстріляти людей в центрі єврейської громади в місті Янгстаун. У нього вдома виявили кілька одиниць вогнепальної зброї.
Як повідомляв УНН, у США в останні тижні приділяють особливу увагу повідомленнями про загрозу стрілянини в громадських місцях. Однією з причин цього стало те, що на початку місяця мали місце кілька трагедій із стріляниною. 3 серпня чоловік відкрив вогонь в магазині Walmart на території торгового центру Cielo Vista в американському місті Ель-Пасо (штат Техас). Загинули 22 людини, в тому числі вісім мексиканців, більше 20 відвідувачів отримали поранення, нападника затримала поліція.
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А у ніч на 4 серпня стрілянина була відкрита в центрі Дейтона (штат Огайо). Дев’ять осіб було вбито, понад 20 поранені.