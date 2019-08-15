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У Філадельфії невідомий почав стрілянину, 7 поліцейських поранені

У Філадельфії невідомий почав стрілянину, 7 поліцейських поранені

Київ • УНН

 • 9096 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. На півночі міста Філадельфія в штаті Пенсільванія (США) ввечері в середу невідомий почав стрілянину. Про це повідомляє УНН з посиланням на телекомпанію CBS.

Підрозділ поліцейського спецназу на броньованому спецавтомобілі прибув на місце стрілянини. Туди ж стягнуті десятки правоохоронців. Принаймні, 7 поліцейських поранені.

Свідки чули близько ста пострілів. Вогонь був настільки інтенсивним, що до жителів будинків, розташованих в безпосередній близькості від місця подій, долинув запах пороху.

Загони поліції встановили оточення навколо місця подій. Органи правопорядку настійно рекомендують населенню триматися подалі. Бригадам ЗМІ, які проводять репортажі з вертольотів, наказано очистити повітряний простір і не заважати операції. До сих пір немає точної інформації, скільки людей стріляли.

Major police response heading to 3700 N. 15th Street. Heading to scene now. @6abc pic.twitter.com/V3zJTPLcJ6

— Bob Brooks (@BobBrooks6abc) August 14, 2019

За даними телекомпанії, до місця подій виїхали мер Філадельфії Джеймс Кенні і начальник міської поліції Річард Росс.

Поліція в своєму Twitter підтвердила поранення 7 співробітників правоохоронних органів. Їх кількість уточнюється.

Шість поліцейських отримали вогнепальні поранення. "Додаткове число співробітників" отримали інші травми. Всім постраждалим надають медичну допомогу. Загрози їхньому життю немає. "Підозрюваний все ще веде стрілянину", - відзначили в поліції.

One person arrested, but someone is still shooting at officers in #Philadelphia pic.twitter.com/5YozzCJeV0

— United States Trends (@Trends4USA) August 14, 2019

Президент США Дональд Трамп сповіщений про те, що в Філадельфії в середу в перестрілці були поранені співробітники поліції. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на журналістський пул американського лідера.

Нагадаємо, у США загрози про напад за тиждень отримали 8 магазинів Walmart.

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