В Филадельфии неизвестный открыл стрельбу, 7 полицейских ранены

Подразделение полицейского спецназа на бронированном спецавтомобиле прибыло на место стрельбы. Туда же стянуты десятки стражей порядка. По крайней мере, 7 полицейских ранены.

Свидетели слышали около ста выстрелов. Огонь был настолько интенсивным, что до жителей домов, расположенных в непосредственной близости от места событий, донесся запах пороха.

Отряды полиции установили оцепление вокруг места событий. Органы правопорядка настоятельно рекомендуют населению держаться подальше. Бригадам СМИ, ведущим репортажи с вертолетов, приказано очистить воздушное пространство и не мешать операции. До сих пор нет точной информации, сколько человек стреляли.

Major police response heading to 3700 N. 15th Street. Heading to scene now. @6abc pic.twitter.com/V3zJTPLcJ6

— Bob Brooks (@BobBrooks6abc) August 14, 2019

По данным телекомпании, к месту событий выехали мэр Филадельфии Джеймс Кенни и начальник городской полиции Ричард Росс.

Полиция в своем Twitter подтвердила ранение 7 сотрудников правоохранительных органов. Их число уточняется.

Шесть полицейских получили огнестрельные ранения. "Дополнительное число сотрудников" получили иные травмы. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Угрозы их жизням нет. "Подозреваемый все еще ведет стрельбу", - отметили в полиции.

One person arrested, but someone is still shooting at officers in #Philadelphia pic.twitter.com/5YozzCJeV0

— United States Trends (@Trends4USA) August 14, 2019

Президент США Дональд Трамп оповещен о том, что в Филадельфии (штат Пенсильвания) в среду в перестрелке были ранены сотрудники полиции. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на журналистский пул американского лидера.

Напомним, в США угрозы о нападении за неделю получили 8 магазинов Walmart.