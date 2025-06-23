"Творец уберег": в дом фронтмена "Антитіла" Тараса Тополи попала российская ракета

Известный украинский музыкант, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя сообщил о попадании российской ракеты в его дом в результате обстрелов Киева 23 июня. Об этом он написал в соцсети Facebook, передает УНН.

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Сегодня российская баллистика разнесла нашу с любимой квартиру. Внутри всё разгромлено, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированную дверь. Остались стены, да и те частично разрушены. Нам повезло, все в семье живы. Так сложились обстоятельства, Творец уберёг – написал Тополя.

Он добавил, что в доме напротив было прямое попадание, там погибли люди.

Царство небесное всем, кто не пережил эту ночь. Адская лотерея… Все комментарии - через несколько дней. Всё будет Украина! – написал Тополя.

Напомним

В ночь на 23 июня российские оккупационные войска совершили очередную массированную атаку на Киев. В семи районах столицы зафиксированы падения обломков вражеских БПЛА.

В результате российского удара погибли 5 человек, ещё 19 получили ранения, среди них 2 детей и беременная женщина.