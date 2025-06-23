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"Творець вберіг": у будинок фронтмена "Антитіла" Тараса Тополі влучила російська ракета

Київ • УНН

 • 4592 перегляди

23 червня російська ракета влучила в будинок фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі в Києві, зруйнувавши його квартиру. Відомо про загиблих та поранених внаслідок нічної атаки на столицю.

"Творець вберіг": у будинок фронтмена "Антитіла" Тараса Тополі влучила російська ракета

Відомий український музикант, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя повідомив про влучання російської ракети в його будинок внаслідок обстрілів Києва 23 червня. Про це він написав у соцмережі Facebook, передає УНН.

Деталі

Сьогодні російська балістика рознесла нашу з коханою квартиру. Всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Нам пощастило, всі в родині живі. Так склалися обставини, Творець вберіг

– написав Тополя.

Він додав, що у будинку навпроти було пряме влучання, там загинули люди.

Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч. Пекельна лотерея… Всі коментарі - за декілька днів. Все буде Україна!

– написав Тополя.

Нагадаємо

У ніч на 23 червня російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на Київ. В семи районах столиці зафіксовані падіння уламків ворожих БПЛА.

Внаслідок російського удару загинуло 5 людей, ще 19 зазнали поранень, серед них 2 дітей і вагітна жінка.

Євген Устименко

Євген Устименко

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