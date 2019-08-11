Житель США Андрейченко прийшов до супермаркету з гвинтівкою, його звинуватили в загрозі теракту

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Мешканець міста Спрінгфілд в штаті Міссурі 20-річного Дмитра Андрейченко звинуватили в загрозі теракту, після того як він прийшов зі зброєю в місцевий супермаркет Walmart задля того, щоб провести там соціальний експеримент. Про це повідомляє УНН, зокрема, спираючись на дані виданням Meduza та Голос Америки.