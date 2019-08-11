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Житель США Андрейченко прийшов до супермаркету з гвинтівкою, його звинуватили в загрозі теракту

Житель США Андрейченко прийшов до супермаркету з гвинтівкою, його звинуватили в загрозі теракту

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Мешканець міста Спрінгфілд в штаті Міссурі 20-річного Дмитра Андрейченко звинуватили в загрозі теракту, після того як він прийшов зі зброєю в місцевий супермаркет Walmart задля того, щоб провести там соціальний експеримент. Про це повідомляє УНН, зокрема, спираючись на дані виданням Meduza та Голос Америки.

Інцидент стався 9 серпня. Андрейченко прийшов до супермаркету в бронежилеті, з гвинтівкою і 100 патронами до неї; все, що відбувалось, він знімав на мобільний телефон. Андрейченко не погрожував відвідувачам магазину і без опору прибрав зброю і здався, після того як від нього зажадав це зробити озброєний охоронець.

Після затримання Андрейченко заявив поліції, що проводив соціальний експеримент: він хотів перевірити, як будуть дотримуватися його права, гарантовані Другою поправкою до Конституції США. Законодавство штату Міссурі не забороняє носіння зброї в громадських місцях.

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Незважаючи на ці пояснення, Андрейченко були пред’явлені офіційні звинувачення в загрозі теракту — ця стаття передбачає до чотирьох років позбавлення волі. У прокуратурі зазначили, що право на носіння зброї “не дозволяє людині діяти в такий безтурботній і злочинній манері, лякаючи інших людей”. Суд призначив за його звільнення заставу в 10 тисяч доларів.

Громадянство Андрейченко не уточнюється. Зараз відомо лише, що він постійно проживає в Спрінгфілді.

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У США на початку серпня за добу сталися два масових вбивства із застосуванням вогнепальної зброї. 3 серпня чоловік відкрив вогонь в магазині Walmart на території торгового центру Cielo Vista в американському місті Ель-Пасо (штат Техас). Загинули 22 людини, в тому числі вісім мексиканців, більше 20 відвідувачів отримали поранення, нападника затримала поліція. У ніч на 4 серпня стрілянина була відкрита в центрі Дейтона (штат Огайо). Дев’ять осіб було вбито, понад 20 поранені.

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