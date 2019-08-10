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Майже половина американців побоюється нових актів доморощеного тероризму

Майже половина американців побоюється нових актів доморощеного тероризму

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Майже половина всіх американців побоюється, що найближчим часом в США відбудуться нові акти масового насильства з використанням вогнепальної зброї. На це вказують, опубліковані в п’ятницю результати соцопитування, проведеного Reuters/Ipsos, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

Опитування, проведене 7-8 серпня показало, що 78% американців вважають, що така атака, імовірна, матиме місце в найближчі три місяці. При цьому майже половина (49%) опитаних побоюється, що така стрілянина “вельми вірогідна”. Ще 10% вважають, що масова стрілянина буде малоймовірною. Решта опитаних не змогла відповісти на це питання.

Опитування було проведено після двох недавніх випадків доморощеного тероризму. Тоді сталася серія масових вбивств, коли 3 серпня 21-річний білий чоловік на ім’я Патрік Крузіус відкрив стрілянину в магазині Walmart на території торгового центру Cielo Vista в Ель-Пасо (штат Техас). Загиблими виявились 22 людини, в тому числі вісім мексиканців, більше 20 відвідувачів отримали поранення, нападника затримала поліція. Стрілок розмістив в інтернеті “маніфест” із закликами “не допустити вторгнення в Техас” мексиканських іммігрантів.

У ніч на неділю інша стрілянина також була відкрита в центрі Дейтона, штат Огайо, в результаті загинули дев’ять чоловік, поранення отримали 27. Стрілець був убитий на місці співробітниками поліції. Ще семеро людей отримали поранення вночі при стрільбі в одному з парків Чикаго (штат Іллінойс).

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Так, згідно з опитуванням, 69% дорослого населення США хочуть “суворих” або “помірних” обмежень у сфері обігу вогнепальної зброї.

Опитування також показало, що половина всіх американців, в тому числі дві третини демократів і третина республіканців, вважають, що нинішній тон дискусії в суспільстві про імміграцію сприяє насильству.

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Більшість дорослих жителів США називають “випадкове насильство”, в тому числі масову стрілянину, найбільшою загрозою
своєї безпеки. Кожен четвертий назвав такою причиною релігійно і політично вмотивований внутрішній тероризм. Приблизно кожен шостий американець бачить головну загрозу в міжнародному тероризмі.

Американці називають проблеми з психічним здоров’ям, а також расизм і фанатизм, легкий доступ до вогнепальної зброї в якості трьох основних причин масової стрілянини в США.

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