Почти половина американцев опасается новых актов доморощенного терроризма

Опрос, проведенный 7-8 августа показал, что 78% американцев считают, что такая атака, возможно, произойдет в ближайшие три месяца. При этом почти половина (49%) опрошенных опасаются, что такая стрельба “весьма вероятна”. Еще 10% считают, что массовая стрельба будет маловероятной. Остальные опрошенные не смогли ответить на этот вопрос.

Опрос был проведен после двух недавних случаев доморощенного терроризма. Тогда произошла серия массовых убийств, когда 3 августа 21-летний белый мужчина по имени Патрик Крузиус открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Погибшими оказались 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападающего задержала полиция. Стрелок разместил в интернете “манифест” с призывами “не допустить вторжения в Техас” мексиканских иммигрантов.

В ночь на воскресенье другая стрельба также была открыта в центре Дейтона, штат Огайо, в результате погибли девять человек, ранения получили 27. Стрелок был убит на месте сотрудниками полиции. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).

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Так, согласно опросу, 69% взрослого населения США хотят “суровых” или “умеренных” ограничений в сфере оборота огнестрельного оружия.

Опрос также показал, что половина всех американцев, в том числе две трети демократов и треть республиканцев, считают, что нынешний тон дискуссии в обществе об иммиграции способствует насилию.

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Большинство взрослых жителей США называют “случайное насилие”, в том числе массовую стрельбу, в наибольшей угрозой

своей безопасности. Каждый четвертый назвал такой причиной религиозно и политически мотивированный внутренний терроризм. Примерно каждый шестой американец видит главную угрозу в международном терроризме.

Американцы называют проблемы с психическим здоровьем, а также расизм и фанатизм, легкий доступ к огнестрельному оружию в качестве трех основных причин массовой стрельбы в США.